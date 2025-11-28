EA Pips Hunter
- Asesores Expertos
- Ihor Otkydach
- Versión: 2.3
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype.
Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber:
- PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico.
- Los backtests son 100% honestos. Sin curve-fitting, sin manipulación del historial, sin modelado irreal. Lo que ves en el Probador de Estrategias es exactamente cómo el EA se comporta en el trading real. Sin magia, sin trucos de “polvo dorado” — solo una estrategia probada en el tiempo que sigue funcionando tanto en real como en el tester. Por eso, PipsHunter es uno de los Expert Advisors más transparentes y honestos del Mercado MQL5, creado bajo un único principio: construir sistemas de trading seguros, estables y reales, sin ningún tipo de “impulso artificial”.
- Este robot no solo es seguro — es súper seguro, gracias a una estricta protección de Stop Loss y la ausencia total de martingala o promedios.
INSTRUCCIONES — CÓMO USAR
Estrategia principal: Scalping intradía + lógica de reversión swing
- PipsHunter combina dos enfoques profesionales dentro de un mismo motor: Lógica de DayTrading — capturando fluctuaciones intradía, Lógica de SwingReversal — entradas precisas en retrocesos correctivos
- Cada comprador recibe archivos de configuración (set-files) para crear tres portafolios diferentes: “Katana”, “Knife” y “Razor”. Esto permite modelar distintas combinaciones de ajustes en tu cuenta y diversificar tus resultados de trading al máximo.
- Todo funciona en el timeframe M15, lo que permite un trading rápido y estructurado sin mantener posiciones durante varios días.
- Duración media de las operaciones: ~17 horas. Nada de esperas largas ni acumulación de riesgo tendencial.
- Sin martingala, sin grid, sin promedios — nunca.
- Cada operación está protegida por un Stop Loss duro.
- El algoritmo de Stop Loss dinámico reduce las pérdidas en mercados rápidos.
- No es sensible al spread (aunque se recomiendan cuentas RAW/ECN).
- Funciona con cualquier bróker del mundo (EE. UU., UE, Reino Unido, Asia).
- Totalmente compatible con FIFO.
- Opera con cualquier apalancamiento (1:30 hasta 1:1000).
- Capital mínimo desde 200 USD.
Por qué los traders eligen PipsHunter
- El monitoreo real confirma su estabilidad.
- Los backtests reflejan un comportamiento de trading auténtico.
- No depende de optimizaciones artificiales.
- La estructura intradía evita exposición prolongada a tendencias.
- Dos estrategias combinadas aumentan la adaptabilidad.
- Ejecución súper segura con control de riesgo estricto.
- Funciona en cualquier bróker, cualquier apalancamiento, cualquier región.
Nota importante
Aunque ningún EA puede eliminar completamente el riesgo de mercado, PipsHunter está diseñado para evitar escenarios catastróficos mediante el uso de Stop Loss duros y sin aplicar nunca métodos peligrosos como martingala o promedios.
Conclusión
PipsHunter es un sistema intradía limpio, honesto y transparente, creado para traders que buscan:
- estabilidad
- seguridad
- monitoreo real
- sin trucos
- sin curve-fitting
Si valoras el trading algorítmico real sin hype — ¡PipsHunter está hecho para ti!
Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.