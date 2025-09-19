ABS GoldGrid

recio especial de

Guía de configuración y usoMonitoreo en tiempo real:

ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.

Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados.

Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de configurar, completamente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Estrategia Martingala con configuraciones de seguridad definidas por el usuario

Gestión de lotes flexible: Lote fijo o Lote automático

Límite de pérdida máxima para pausar el trading en el umbral elegido

Configuración simple: adjuntar al gráfico, configurar ajustes y operar

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $300

Depósito recomendado: $1,000

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

Apalancamiento: 1:50 o superior (recomendado 1:100+)

VPS: Recomendado para operación continua