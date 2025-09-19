ABS GoldGrid
- Asesores Expertos
- Thi Ngoc Tram Le
- Versión: 2.8
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Guía de configuración y uso: ABS Channel.
Monitoreo en tiempo real: ABS Signal.
Archivo de configuración de señal en vivo
Archivo de configuración básica
¿Qué es ABS EA?
ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.
Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados.
Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de configurar, completamente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.Características principales
Estrategia Martingala con configuraciones de seguridad definidas por el usuario
Gestión de lotes flexible: Lote fijo o Lote automático
Límite de pérdida máxima para pausar el trading en el umbral elegido
Configuración simple: adjuntar al gráfico, configurar ajustes y operar
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: H1
Depósito mínimo: $300
Depósito recomendado: $1,000
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread
Apalancamiento: 1:50 o superior (recomendado 1:100+)
VPS: Recomendado para operación continua
El trading implica un riesgo significativo, y las pérdidas pueden exceder su inversión inicial.
