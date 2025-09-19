ABS GoldGrid

5
Precio especial de $109 (precio regular: $365).
Guía de configuración y usoABS Channel.
Monitoreo en tiempo real: ABS Signal

Archivo de configuración de señal en vivo
Archivo de configuración básica


¿Qué es ABS EA?

ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.
Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados.

Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de configurar, completamente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Características principales

  • Estrategia Martingala con configuraciones de seguridad definidas por el usuario

  • Gestión de lotes flexible: Lote fijo o Lote automático

  • Límite de pérdida máxima para pausar el trading en el umbral elegido

  • Configuración simple: adjuntar al gráfico, configurar ajustes y operar

Especificaciones técnicas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Depósito mínimo: $300

  • Depósito recomendado: $1,000

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

  • Apalancamiento: 1:50 o superior (recomendado 1:100+)

  • VPS: Recomendado para operación continua

Descargo de responsabilidad

El trading implica un riesgo significativo, y las pérdidas pueden exceder su inversión inicial.

Comentarios 16
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

