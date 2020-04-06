GOD Breakout Ultimate
- Asesores Expertos
- Adrian Lara Carrasco
- Versión: 2.0
- Actualizado: 28 agosto 2025
- Activaciones: 5
Resultados Verificados con Datos Reales
- Depósito inicial: $100,000.00
- Beneficio neto: $198,788.56 (198.7% ROI)
- Operaciones totales: 981 trades largos (62.81% win rate)
- Profit Factor: 1.23
- Retirada máxima: 22.79%
- Ratio Sharpe: 2.60
Beneficios Clave
Estrategia probada en condiciones reales de mercado:
- Operación ganadora más grande: $14,081.13
- Recovery Factor de 4.54
- Expectativa matemática positiva: $202.73 por trade
- Margen promedio: 801.67%
- Z-Score de 1.16 (74.90% confiabilidad estadística)
Oferta Especial Limitada
¿Por Qué Elegir Este Sistema?
Con un GHPR de 1.001 (0.1% crecimiento diario compuesto) y correlación LR de 6.58, este robot demuestra consistencia en diversos escenarios de mercado. La estrategia combina:
- Entradas precisas en breakout
- Gestión óptima del riesgo
- Alta frecuencia de operaciones rentables
- Total automatización - sin intervención emocional
¡Activa ahora tu ventaja competitiva en los mercados! Aprovecha el descuento exclusivo 20% con DWZ2328770MGM_20 antes que finalice la promoción.