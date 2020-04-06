GOD Breakout Ultimate

Robot de Trading NASDAQ - Estrategia Breakout Premium

¡Oportunidad exclusiva! Adquiere ahora con 20% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Resultados Verificados con Datos Reales

Depósito inicial: $100,000.00

$100,000.00 Beneficio neto: $198,788.56 (198.7% ROI)

$198,788.56 (198.7% ROI) Operaciones totales: 981 trades largos (62.81% win rate)

981 trades largos (62.81% win rate) Profit Factor: 1.23

1.23 Retirada máxima: 22.79%

22.79% Ratio Sharpe: 2.60

Beneficios Clave

Estrategia probada en condiciones reales de mercado:

Operación ganadora más grande: $14,081.13

Recovery Factor de 4.54

Expectativa matemática positiva: $202.73 por trade

Margen promedio: 801.67%

Z-Score de 1.16 (74.90% confiabilidad estadística)

Oferta Especial Limitada

No pierdas esta oportunidad: 20% DESCUENTO en Darwinex Zero con código DWZ2328770MGM_20

¿Por Qué Elegir Este Sistema?

Con un GHPR de 1.001 (0.1% crecimiento diario compuesto) y correlación LR de 6.58, este robot demuestra consistencia en diversos escenarios de mercado. La estrategia combina:

Entradas precisas en breakout

Gestión óptima del riesgo

Alta frecuencia de operaciones rentables

Total automatización - sin intervención emocional