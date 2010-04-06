Winter MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.6
- Actualizado: 20 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante.
Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente.
Requisitos de la cuenta
- Pares de divisas: NZDCAD_e, AUDCAD_e
- Tipo de cuenta: ECN
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para un funcionamiento correcto del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: FreshForex
Parámetros de entrada
- Comentario de la operación: se muestra en el diario y en el historial de la cuenta
- Pares M15: lista de pares activos (puede depender del sufijo)
- Magic: identificador único de la posición
- Método de cálculo del lote: basado en el nivel de riesgo
- Carga del depósito %: configuración del tamaño inicial del lote
- TP virtual: false
- Modo francotirador: true
- Porcentaje de riesgo: por operación
- Francotirador preciso: activado
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbame por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru