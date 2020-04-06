Requiem MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Requiem MT5 — Automatisches Handelssystem basierend auf Marktmustern
Requiem MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.
Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD-Chart zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.
Handelspaare
- NZDCAD
- AUDCAD
Kontobedingungen
- Kontoart: Classic
- Hebel: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeiteinheit: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Einstellungen
- Trade Comment: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt
- Trade Pairs M15: Liste aktiver Paare (abhängig vom Suffix)
- Magic Number: eindeutige Positionskennung
- Lot Sizing Method: Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau
- Fixed Lot: fester Start-Lot
- Deposit Load %: Anpassung der Lotgröße abhängig vom Kontostand
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru