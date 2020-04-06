Requiem MT5 — Automatisches Handelssystem basierend auf Marktmustern

Requiem MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.

Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD-Chart zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Handelspaare

NZDCAD

AUDCAD

Kontobedingungen

Kontoart: Classic

Classic Hebel: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeiteinheit: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Einstellungen

Trade Comment: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt

wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt Trade Pairs M15: Liste aktiver Paare (abhängig vom Suffix)

Liste aktiver Paare (abhängig vom Suffix) Magic Number: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot Sizing Method: Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau

Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau Fixed Lot: fester Start-Lot

fester Start-Lot Deposit Load %: Anpassung der Lotgröße abhängig vom Kontostand

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.