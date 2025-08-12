Golden Synapse

Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss.

Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez, manteniendo la exposición bajo control y convirtiéndola en una opción segura tanto para operadores conservadores como experimentados. Este enfoque único le permite mantenerse estable incluso en condiciones de mercado volátiles.

Por qué Golden Synapse es tan eficaz

Diseño de bajo riesgo. Cada posición está respaldada por un stop loss predefinido sin técnicas de promediación arriesgadas.
Control de una sola operación. Sólo una posición está activa en un momento dado, evitando la sobrecarga de la cuenta.
Análisis técnico puro. Las operaciones se basan en patrones técnicos claros y en la estructura del mercado para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Especificaciones

Brokers recomendados: Puede funcionar con cualquier broker, pero son muy recomendables los brokers sin swap STP.
Apalancamiento: Desde 1:100
Depósito Mínimo: 100 USD
Símbolos: XAUUSD
Marco temporal: M30

Golden Synapse EA está diseñado para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la disciplina. No persigue al mercado. Espera la oportunidad adecuada, ejecuta con precisión y gestiona cada operación con la protección del capital como prioridad. Esto hace que sea una opción fiable para el éxito comercial a largo plazo.


Explicaciones sobre la configuración:

  • Método de tamaño de lote: Elija el método de tamaño de lote que prefiera. Todas las opciones están disponibles.

  • Porcentaje de riesgo: El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enPorcentaje de riesgo.

  • Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote exacto que se abrirá en cada operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enTamaño de lote fijo.

  • Prop firm max daily drawdown percent%: El límite máximo de reducción diaria en porcentaje que el EA utilizará para calcular los tamaños de lote seguros. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoProp firms.

  • Cantidad en dólares por 0.01 lote para tamaño de lote dinámico: Define cuánto dinero representa cada lote de 0,01 para escalar automáticamente los tamaños de lote. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoTamaño de lote dinámico.

  • DD% máximo permitido: La reducción máxima (como porcentaje del capital de la cuenta) que el EA permitirá. Si se alcanza este nivel, el EA cerrará inmediatamente todas las operaciones abiertas y dejará de operar para proteger la cuenta de pérdidas adicionales. Esto actúa como una red de seguridad incorporada para evitar grandes reducciones.

    Nota: La configuración de DD% máximo permitido se aplica universalmente a todos los métodos de tamaño de lote. Independientemente del método de tamaño de lote que elija (Tamaño de lote fijo, Tamaño de lote dinámico, Porcentaje de riesgo, Riesgo muy bajo, Riesgo bajo, Riesgo medio, Riesgo alto, Riesgo extremo o Prop firms), este límite de reducción siempre se aplicará para proteger su cuenta.

  • Valor del trailing stop loss: La distancia en puntos que el stop loss seguirá detrás del precio actual.

  • Paso dearrastre: Define el tamaño del paso para el trailing. Por ejemplo, si elTrailing stop loss = 100 puntos y Trailing step = 50 puntos, una vez que el precio se mueva 100 puntos en ganancia, el stop loss se colocará 50 puntos detrás del precio. A medida que el precio continúe moviéndose, el stop loss se moverá automáticamente en pasos de 50 puntos detrás de él.

  • Número mágico: Un número único que identifica las operaciones del EA, asegurándose de que no interfieren con las operaciones de otros EAs o con las operaciones manuales.

  • Permitir órdenes de compra: Activar o desactivar órdenes de compra.

  • Permitir órdenes de venta: Activar o desactivar órdenes de venta.

  • Filtro de spread: El spread máximo permitido (en puntos) para abrir una nueva operación. Si el spread es mayor, no se abrirá ninguna operación.

  • Nombre del EA: Nombre del EA o comentario de la operación.

  • Desactivar noticias de bajo impacto: Si es verdadero, el EA pausará la operación antes de noticias de bajo impacto.

  • Desactivar noticias de impacto medio: Si es verdadero, el EA hará una pausa antes de las noticias de impacto medio.

  • Desactivar noticias de alto impacto: Si es verdadero, el EA pausará las operaciones antes de las noticias de alto impacto.

  • Tiempo antes de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociaciónantes de una noticia.

  • Tiempo después de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociacióndespués de una noticia.

Comentarios 51
ronaldo cabardo
203
ronaldo cabardo 2025.12.24 14:30 
 

THANKS TO Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed the author of Gold Synapse, the EA is working perfectly on my fundednext account. Recently, i have passed the STELAR 2-STEP CHALLENGE guaranteed profitable EA. BUGS? 10 T0 20 order in a row. It never happened in my account. I am very thankful to the author who had helping us (beginer) to be profitable. In my experience with him, all my questions and doubts were humbly answered by him. 100% recommended to all new traders.

Konradsilver83
31
Konradsilver83 2025.12.24 07:42 
 

Ho acquistato Golden Synapse perchè facendo diversi backtest con prop firm e conti reali, mi ha sempre dato dei risultati positivi. Sto investendo tempo e denaro con gli expert advisors e questo è uno dei pochi su cui ci si può affidare. Nel mese di Dicembre L'EA ha fatto poche operazioni, ma tutte in profitto. Il drawdown c'è stato però come tutti gli EA, le impostazioni vanno modificate in base al vostro rischio di perdita, non sul guadagno, sopratutto se lo utilizzate con le prop firm. Io attualmente lo sto utilizzando con funder pro e funded next con 1% di DD giornaliero e devo ammettere che fà il suo lavoro egregiamente. Non abbiate fretta L'EA funziona, apre le operazioni in base alle sue caratteristiche di entrata. Non basatevi sul guadagno di una settimana o un mese, ma bisogna attendere almeno un'anno prima di trarre conclusioni. Come conto reale sto utilizzando FPMARKETS standard account, low spread, top broker, 1:500 leverage. Ahmed Mahmoud è una persona strepitosa, ad ogni dubbio risponde e ti aiuta al meglio per capire insieme cosa migliorare dell'EA. Grazie mille! TOP!

uchimi
1775
uchimi 2025.12.23 15:31 
 

The developer is kind and sincerely considers the buyers. He is a trustworthy developer. I trust him wholeheartedly.

