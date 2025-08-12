Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss.

Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez, manteniendo la exposición bajo control y convirtiéndola en una opción segura tanto para operadores conservadores como experimentados. Este enfoque único le permite mantenerse estable incluso en condiciones de mercado volátiles.

119$, luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 1299$. Fin de año por tiempo limitado 15% de descuento

Señal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ

Por qué Golden Synapse es tan eficaz

Diseño de bajo riesgo. Cada posición está respaldada por un stop loss predefinido sin técnicas de promediación arriesgadas.

Control de una sola operación. Sólo una posición está activa en un momento dado, evitando la sobrecarga de la cuenta.

Análisis técnico puro. Las operaciones se basan en patrones técnicos claros y en la estructura del mercado para obtener configuraciones de alta probabilidad.



Especificaciones

Brokers recomendados: Puede funcionar con cualquier broker, pero son muy recomendables los brokers sin swap STP.

Apalancamiento: Desde 1:100

Depósito Mínimo: 100 USD

Símbolos: XAUUSD

Marco temporal: M30

Golden Synapse EA está diseñado para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la disciplina. No persigue al mercado. Espera la oportunidad adecuada, ejecuta con precisión y gestiona cada operación con la protección del capital como prioridad. Esto hace que sea una opción fiable para el éxito comercial a largo plazo.





Explicaciones sobre la configuración: