PropSurge One MT5 — Asesor para superar los desafíos Prop

Este algoritmo de trading está diseñado con un enfoque en la disciplina y el cumplimiento de los requisitos de las Prop Firms. Su arquitectura está orientada a condiciones de entrenamiento, donde el control del riesgo y las reglas de capital son factores clave. El algoritmo está optimizado para un funcionamiento estable dentro de programas de evaluación.

Exclusividad: El asesor no utiliza martingala ni rejilla, lo que garantiza una reducción limitada. El algoritmo abre solo una operación con StopLoss y TakeProfit estrictos — esto lo convierte en una solución única para superar los Prop Firm Challenges.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Tipo de estrategia: trading de impulso basado en la volatilidad

trading de impulso basado en la volatilidad Método de entrada: órdenes pendientes en la dirección del impulso

órdenes pendientes en la dirección del impulso Gestión de riesgo: una operación, stop loss fijo, sin martingala ni cobertura

una operación, stop loss fijo, sin martingala ni cobertura Riesgo recomendado: Modo Estándar — 1%, Modo Turbo — hasta 20%

Modo Estándar — 1%, Modo Turbo — hasta 20% Lote dinámico: 0 — fijo; consulta las instrucciones para activar el modo dinámico

0 — fijo; consulta las instrucciones para activar el modo dinámico Depósito mínimo: desde $200

Instrumentos soportados

Índices: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000 Criptomoneda: BTCUSD

BTCUSD Metales: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP Forex: pares de divisas principales

Modos de operación

Modo Estándar: riesgo moderado

riesgo moderado Modo Turbo: mayor riesgo para condiciones agresivas

Características clave

Control estricto del riesgo: límites de reducción incorporados

Fiabilidad: sin martingala, sin cobertura, sin sobreajuste

Flexibilidad: soporte para una amplia gama de instrumentos

Adaptabilidad: configurable para distintos escenarios de trading

Parámetros de entrada

Magic Number: identificador de posiciones

identificador de posiciones Maximum Slippage: deslizamiento permitido

deslizamiento permitido Fixed Lot / Dynamic Lot: selección del modo de lote

selección del modo de lote Maximum Risk Percent: límite de riesgo por operación

límite de riesgo por operación Maximum Transaction: límite de número de operaciones

límite de número de operaciones Maximum Bidding Step: intervalo entre órdenes

intervalo entre órdenes Maximum Trailing: trailing stop en pips

trailing stop en pips Maximum Trailing Loss: límite de pérdida en trailing

límite de pérdida en trailing Maximum Velocity Pulse: límite de actividad del mercado

límite de actividad del mercado Maximum Stop Loss %: stop loss en porcentaje

stop loss en porcentaje Maximum Stop Loss (pips): stop loss en pips

stop loss en pips Trade Comment: comentario de la operación

Nota: Para una prueba correcta, utiliza el GMT Offset correspondiente a tu región.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utiliza solo fondos cuya pérdida no afecte tu situación financiera. El autor no se responsabiliza de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

