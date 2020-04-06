PropSurge One MT5
PropSurge One MT5 — Asesor para superar los desafíos Prop
Este algoritmo de trading está diseñado con un enfoque en la disciplina y el cumplimiento de los requisitos de las Prop Firms. Su arquitectura está orientada a condiciones de entrenamiento, donde el control del riesgo y las reglas de capital son factores clave. El algoritmo está optimizado para un funcionamiento estable dentro de programas de evaluación.
Exclusividad: El asesor no utiliza martingala ni rejilla, lo que garantiza una reducción limitada. El algoritmo abre solo una operación con StopLoss y TakeProfit estrictos — esto lo convierte en una solución única para superar los Prop Firm Challenges.
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo de estrategia: trading de impulso basado en la volatilidad
- Método de entrada: órdenes pendientes en la dirección del impulso
- Gestión de riesgo: una operación, stop loss fijo, sin martingala ni cobertura
- Riesgo recomendado: Modo Estándar — 1%, Modo Turbo — hasta 20%
- Lote dinámico: 0 — fijo; consulta las instrucciones para activar el modo dinámico
- Depósito mínimo: desde $200
Instrumentos soportados
- Índices: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Criptomoneda: BTCUSD
- Metales: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: pares de divisas principales
Modos de operación
- Modo Estándar: riesgo moderado
- Modo Turbo: mayor riesgo para condiciones agresivas
Características clave
- Control estricto del riesgo: límites de reducción incorporados
- Fiabilidad: sin martingala, sin cobertura, sin sobreajuste
- Flexibilidad: soporte para una amplia gama de instrumentos
- Adaptabilidad: configurable para distintos escenarios de trading
Parámetros de entrada
- Magic Number: identificador de posiciones
- Maximum Slippage: deslizamiento permitido
- Fixed Lot / Dynamic Lot: selección del modo de lote
- Maximum Risk Percent: límite de riesgo por operación
- Maximum Transaction: límite de número de operaciones
- Maximum Bidding Step: intervalo entre órdenes
- Maximum Trailing: trailing stop en pips
- Maximum Trailing Loss: límite de pérdida en trailing
- Maximum Velocity Pulse: límite de actividad del mercado
- Maximum Stop Loss %: stop loss en porcentaje
- Maximum Stop Loss (pips): stop loss en pips
- Trade Comment: comentario de la operación
Nota: Para una prueba correcta, utiliza el GMT Offset correspondiente a tu región.
