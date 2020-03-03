Solaris Imperium MT5
- Asesores Expertos
- Natalyia Nikitina
- Versión: 1.4
- Actualizado: 20 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Solaris Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Solaris Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención del trader.
Por qué elegir Solaris Imperium MT5
- Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado.
- Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
- Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
- Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.
Cómo funciona
Solaris Imperium MT5 analiza el mercado mediante algoritmos internos y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.
Requisitos para comenzar
- Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
- Lanzamiento recomendado: NZDCAD
- Otros pares: se activan automáticamente
- Tipo de cuenta: Raw Spread Account
- Apalancamiento: 1:500
- Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
- Marco temporal: M15
- VPS: recomendado para un funcionamiento estable
- Broker recomendado: IC Markets Global
Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.
Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru