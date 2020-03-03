Solaris Imperium MT5

Solaris Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Solaris Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención del trader.

¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración.

Por qué elegir Solaris Imperium MT5

  • Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisis de mercado.
  • Adaptabilidad: rendimiento eficaz en condiciones de volatilidad y cambios de tendencia.
  • Tipos de ejecución de órdenes: soporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestión de riesgos: stop-loss adaptativos y estrategias dinámicas de protección del capital.
  • Inicio rápido: todos los parámetros están pre‑optimizados.

Cómo funciona

Solaris Imperium MT5 analiza el mercado mediante algoritmos internos y abre operaciones según las condiciones establecidas. Los mecanismos de gestión de capital ayudan a controlar los riesgos y aumentan la solidez de la estrategia.

Requisitos para comenzar

  • Pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD
  • Lanzamiento recomendado: NZDCAD
  • Otros pares: se activan automáticamente
  • Tipo de cuenta: Raw Spread Account
  • Apalancamiento: 1:500
  • Depósito mínimo: desde $1000 (recomendado para el correcto funcionamiento del algoritmo)
  • Marco temporal: M15
  • VPS: recomendado para un funcionamiento estable
  • Broker recomendado: IC Markets Global
Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice solo fondos cuya pérdida no afecte su situación financiera. El autor no se hace responsable de posibles pérdidas. Todos los ejemplos y resultados de pruebas se presentan únicamente con fines demostrativos y no garantizan resultados futuros.

Todos los productos están disponibles exclusivamente en el sitio oficial de MQL5: perfil del vendedor.

Soporte:

Para preguntas sobre instalación y configuración, escríbeme por mensajes privados en MQL5 o por correo electrónico: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Productos recomendados
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Synergetic MT5 — Sistema de Trading Automatizado Synergetic MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Synergetic MT5 Algoritmos de análisis: métodos adaptativos para identificar oportunidades de trading. Flexibilidad: se
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Asesores Expertos
Este EA fue diseñado por profesionales experimentados que comprenden profundamente las características de XAUUSD. Este EA puede funcionar bien en los plazos M1, M5, M15, M30 y H1. Cuanto más estrecho sea el marco de tiempo elegido, menor será el nivel de toma de ganancias que podrá ajustar y viceversa. El tamaño de lote estándar está establecido en 0,01, pero puedes cambiarlo según tus gustos. El nivel de toma de ganancias se determina en dinero, mientras que el nivel de límite de pérdidas se de
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Asesores Expertos
VR Smart Grid es un asesor comercial completo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, desarrollado sobre la base de la estrategia clásica de operaciones de cuadrícula. El robot abre posiciones de forma independiente, las gestiona y las cierra en partes, creando una cuadrícula de órdenes eficiente que se adapta a los cambios del mercado. Durante 15 años de desarrollo, el asesor ha pasado por miles de variaciones y pruebas — es el resultado de una mejora sistemática en cuentas reales y de demostración.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Tensline
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4  |  Indicador Valable ZigZag  |   FAQ El Expert Advisor  Grid HLevel  es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal,
CryptoSecurency
Ruslan Brezovskiy
Asesores Expertos
Cryptosecurency es un robot de trading automático de tendencias para operar con criptomonedas. El robot ingresa al mercado en momentos de alta volatilidad en la dirección del impulso. La determinación del impulso se realiza mediante uno de dos algoritmos: basado en el cambio porcentual del precio durante un período de tiempo específico o en función de los indicadores de las Bandas de Bollinger incorporados. Para medir la fuerza de la tendencia, se puede utilizar el indicador ADX. Las posiciones
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Asesores Expertos
Nota Importante: "Este EA está diseñado para el Oro ya que nuestras pruebas se centraron principalmente en el Oro. Puede utilizarlo en otros símbolos de divisas, pero tendrá que encontrar la configuración adecuada para ellos. Puede que no funcione eficazmente en índices u otras materias primas". Ningún Asesor Experto (EA) puede garantizar ganancias consistentes a largo plazo. Sin embargo, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" ha sido rigurosamente backtested desde el 1 de enero de 2024 ha
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Asesores Expertos
NeoPips Engine EA: ¡La revolución definitiva del trading ya está aquí! “El verdadero poder del trading reside en ver lo que otros pasan por alto. NeoPips Engine no sigue al mercado, lo domina.” Acerca de NeoPips Engine EA: Tu aliado inteligente para el trading NeoPips Engine EA no es un robot de trading cualquiera. Es un asesor experto multidimensional, optimizado con IA, diseñado para traders que exigen precisión, adaptabilidad y rendimiento a largo plazo. A diferencia de los bots ob
GoldSupreme
Sihan Shabani
Asesores Expertos
GoldSupreme es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el mercado del oro (XAUUSD). Utilizando una combinación de indicadores técnicos avanzados y rigurosos criterios de selección, GoldSupreme tiene como objetivo identificar sólo las mejores oportunidades de trading en oro, optimizando el potencial de beneficios y minimizando el riesgo. Características principales: Selección de las mejores operaciones: GoldSupreme emplea un conjunto de indicadores técnicos, incluyendo medias móviles exponen
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Asesores Expertos
¡Sin rejilla! ¡Sin martingala! No necesita configuración ni ajustes manuales. Cada operación está protegida por stop loss. Puede encontrar la versión para metatrader4 aquí: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad en EURUSD e introduce operaciones basadas en indicadores. A continuación, gestiona esas operaciones con stop losses y t
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
GU Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Descripción - GUMartingale es un bot de trading diseñado para el par de divisas GBPUSD, que emplea un algoritmo Martingale. Opera en base a las condiciones de entrada determinadas por los indicadores MA, Estocástico, MACD y la Envolvente Nadaraya Watson. - A diferencia de otros bots que utilizan algoritmos similares, GUMartingale está meticulosamente calculado y optimizado con un enfoque en garantizar tanto la seguridad como el rendimiento estable de los beneficios. Excluye la volatilidad por c
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Otros productos de este autor
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive DC — Asesor para Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC es un algoritmo especializado para operar oro (XAUUSD), creado exclusivamente para traders que participan en Prop Firm Challenges. El asesor está totalmente optimizado y listo para funcionar inmediatamente después de la instalación. La tarea principal del usuario es la gestión del riesgo; todos los demás procesos se realizan automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccion
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
PropSurge One MT5 — Asesor para superar los desafíos Prop Este algoritmo de trading está diseñado con un enfoque en la disciplina y el cumplimiento de los requisitos de las Prop Firms. Su arquitectura está orientada a condiciones de entrenamiento, donde el control del riesgo y las reglas de capital son factores clave. El algoritmo está optimizado para un funcionamiento estable dentro de programas de evaluación. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccio
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Piazza MT5 — Herramienta Profesional de Trading Automático Piazza MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, creado para traders que valoran un enfoque sistemático y tecnológico. Su arquitectura combina algoritmos de análisis de mercado con mecanismos adaptativos de gestión de riesgos, permitiendo automatizar el proceso de trading y reducir la influencia de decisiones subjetivas. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Caracterí
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Universe EA, creado para un rendimiento estable y control de riesgos. El Asesor Experto funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se proporcionan únicamente con fines demostrativos. Los resultados pueden variar entre brokers debido a las cotizaciones, spre
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Imperator Legacy — Asesor Experto de Élite para Operaciones Precisas a Corto Plazo Imperator Legacy es un asesor automático premium diseñado para instrumentos con alta volatilidad y spreads mínimos. Su núcleo es un algoritmo multicomponente capaz de analizar el mercado en tiempo real y reaccionar con máxima velocidad. El EA aplica una estrategia de Price Action con mínima latencia, lo que lo hace especialmente eficaz para el scalping. Admite tanto tamaños de posición fijos como calculados dinámi
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicadores
SniperScope — Indicador para una entrada precisa en el mercado SniperScope es un indicador para la plataforma MetaTrader 4 , diseñado para determinar con precisión el momento adecuado para entrar al mercado. El sistema de filtrado de señales combina dos RSI y dos MA, eliminando eficazmente el ruido del mercado y proporcionando señales confiables sin repintado. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración. Ventajas Las flechas se fijan al a
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Maksimus EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado Maksimus EA MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, diseñado para automatizar el trading en el mercado Forex. Combina algoritmos de análisis de tendencias con herramientas de gestión de posiciones, lo que lo hace adecuado tanto para estrategias básicas como para sistemas de trading más avanzados. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Maximus MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Maximus MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. El EA funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se proporcionan únicamente
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Asesores Expertos
Synergetic MT5 — Sistema de Trading Automatizado Synergetic MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Synergetic MT5 Algoritmos de análisis: métodos adaptativos para identificar oportunidades de trading. Flexibilidad: se
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Jardin MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Jardin MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado que aprovecha patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos en cualquier dirección. Funciona en modo automático y requiere mínima intervención. Cómo usarlo: Instale el EA en el gráfico de AUDCAD . Los demás pares de divisas se activan automáticamente, permitiendo el trading multimoneda. ¡Atención! Contácteme inmediatamente d
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Princess of Milana MT5 — Sistema de Trading Automatizado Princess of Milana MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Princess of Milana MT5? Algoritmos de análisis: automatización de trading 24/7 con model
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Mother Earth MT5 — Sistema de Trading Automatizado Mother Earth MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Mother Earth MT5? Algoritmos de análisis: automatización de trading 24/7 con modelos integrados. Flexibilidad: se ada
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado Pelagia MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en el análisis de patrones de mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona sin necesidad de supervisión constante del trader. El asesor es fácil de usar — basta con activarlo en el gráfico y comenzará a funcionar automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de confi
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Duramax MT5 — Sistema de Trading Automatizado Duramax MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza algoritmos de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios y funciona en modo totalmente automático. El EA está completamente automatizado y requiere una mínima intervención. Para comenzar, basta con instalarlo en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás parámetros s
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Ride the Wind MT5 — Sistema de Trading Automatizado Ride the Wind MT5 es un Asesor Experto basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Ride the Wind MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexibilidad: se adapta a l
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante. Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! C
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
BaLLzProtector MT5 — Sistema de Trading Automatizado BaLLzProtector MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos de análisis y métodos de adaptación para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Se basa en patrones como la corrección del precio tras movimientos bruscos y funciona en modo completamente automático. Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico del par de divisas AUDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
TradeRanger MT5 — Sistema de Trading Automatizado TradeRanger MT5 es un asesor de trading totalmente automatizado, basado en patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo automático y no requiere supervisión constante del trader. Para comenzar, basta con instalar el asesor en el gráfico de AUDCAD — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de c
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Requiem MT5 — Sistema de trading automático basado en patrones de mercado Requiem MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante del trader. Para comenzar, basta con instalar el EA en el gráfico de NZDCAD — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccione
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Astra MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Astra MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5 que utiliza patrones clave del mercado, incluyendo retrocesos de precio después de movimientos bruscos. El sistema está totalmente automatizado y no requiere supervisión constante del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Astra MT5 Algoritmos de análisis: trabaja con patrones de p
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Beskar Sovereign EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado Beskar Sovereign EA MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Beskar Sovereign EA MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integ
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Force Strategy MT5 — Sistema de Trading Automatizado Force Strategy MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones de configuración. Por qué elegir Force Strategy MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos integrados de análisis de mercado. A
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado Divine Duality MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona de manera totalmente automática y requiere mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Por qué elegir Divine Duality MT5 Algoritmos de análisis: trading automatizado basado en modelos internos de análisi
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Prime MT5 — Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 es un asesor experto de nueva generación, creado para traders que valoran la automatización, la estabilidad y un estricto control del riesgo. El algoritmo combina un análisis inteligente del mercado con un sistema de gestión de capital, garantizando una ejecución precisa de las operaciones y adaptación a diferentes condiciones de mercado. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario