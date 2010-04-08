Requiem MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
Requiem MT5 — 시장 패턴 기반 자동 거래 시스템
Requiem MT5는 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 주요 시장 패턴을 활용하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.
거래를 시작하려면 NZDCAD 차트에 EA를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.
주의! 구매 직후 저에게 연락하세요. 설정 지침을 보내드립니다!
거래 통화쌍
- NZDCAD
- AUDCAD
계좌 요구사항
- 계좌 유형: Classic
- 레버리지: 1:500
- 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)
- 타임프레임: M15
- VPS: 안정적인 작동을 위해 권장
- 추천 브로커: FreshForex
설정 파라미터
- Trade Comment: 저널 및 계좌 내역에 표시
- Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)
- Magic Number: 고유 포지션 식별자
- Lot Sizing Method: 위험 수준에 따른 로트 계산 방식
- Fixed Lot: 초기 거래의 고정 로트 크기
- Deposit Load %: 계좌 잔액에 따른 로트 크기 조정
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 생활에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.
모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.
지원:
설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru