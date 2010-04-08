Requiem MT5 — 시장 패턴 기반 자동 거래 시스템

Requiem MT5는 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 주요 시장 패턴을 활용하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.

거래를 시작하려면 NZDCAD 차트에 EA를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.

거래 통화쌍

NZDCAD

AUDCAD

계좌 요구사항

계좌 유형: Classic

Classic 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

설정 파라미터

Trade Comment: 저널 및 계좌 내역에 표시

저널 및 계좌 내역에 표시 Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)

활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic Number: 고유 포지션 식별자

고유 포지션 식별자 Lot Sizing Method: 위험 수준에 따른 로트 계산 방식

위험 수준에 따른 로트 계산 방식 Fixed Lot: 초기 거래의 고정 로트 크기

초기 거래의 고정 로트 크기 Deposit Load %: 계좌 잔액에 따른 로트 크기 조정

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 발생해도 생활에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

