



Divisas

EURUSD Marco temporal 1H

PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración.

Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración.

Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negociación para que coincidan con las horas más líquidas y rentables del mercado.

La configuración de Operaciones máximas por día le permite definir el número máximo de operaciones que el EA puede abrir en un solo día de negociación. Una vez alcanzado el límite, el EA pausará automáticamente las operaciones hasta el día siguiente.



