Requiem MT5 — 基于市场规律的自动化交易系统

Requiem MT5 是一款专家顾问（EA），它利用关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。该系统完全自动运行，无需交易者持续监控。

只需将 EA 安装在 NZDCAD 图表上即可启动交易 —— 其他货币对将自动激活。

注意！购买后请立即联系我，以获取详细的安装和设置说明！

交易品种

NZDCAD

AUDCAD

账户要求

账户类型： Classic

Classic 杠杆： 1:500

1:500 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）

$1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15

M15 VPS： 推荐用于稳定运行

推荐用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex

参数设置

Trade Comment： 显示在日志和账户历史中

显示在日志和账户历史中 Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）

活跃货币对列表（可能取决于后缀） Magic Number： 唯一的持仓标识符

唯一的持仓标识符 Lot Sizing Method： 基于风险水平的手数计算方法

基于风险水平的手数计算方法 Fixed Lot： 固定的初始交易手数

固定的初始交易手数 Deposit Load %： 根据账户余额调整手数

免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。

所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。