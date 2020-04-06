Requiem MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Requiem MT5 — 基于市场规律的自动化交易系统
Requiem MT5 是一款专家顾问（EA），它利用关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。该系统完全自动运行，无需交易者持续监控。
只需将 EA 安装在 NZDCAD 图表上即可启动交易 —— 其他货币对将自动激活。
注意！购买后请立即联系我，以获取详细的安装和设置说明！
交易品种
- NZDCAD
- AUDCAD
账户要求
- 账户类型： Classic
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： FreshForex
参数设置
- Trade Comment： 显示在日志和账户历史中
- Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀）
- Magic Number： 唯一的持仓标识符
- Lot Sizing Method： 基于风险水平的手数计算方法
- Fixed Lot： 固定的初始交易手数
- Deposit Load %： 根据账户余额调整手数
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
支持：
如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru