Calendario económico
Índice de Precios al Productor (IPP) de Sudáfrica m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)
|Baja
|0.0%
|0.1%
|
-0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.1%
|
0.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Productor (PPI) m/m muestra el cambio porcentual en el precio de venta de los bienes producidos por las compañías industriales de Sudáfrica, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El índice muestra el cambio de los precios desde la perspectiva del productor. El valor se calcula usando precios básicos que no incluyen el IVA e impuestos similares directamente relacionados con la rotación de productos. Las verdaderas sumas de las transacciones se usan en el cálculo para reflejar el movimiento del precio real.
El indicador se calcula según una encuesta mensual, en la cual Statistics South Africa recopila datos sobre los precios de los productos terminados, los bienes industriales intermedios, la electricidad y el agua, la minería y la agricultura. Todos los productos que participan en el cálculo reciben pesos individuales. El índice se calcula en comparación con los precios del período de referencia (2016). En esta versión, el índice mide un cambio porcentual en comparación con el mes anterior.
El IPP registra los movimientos de precio a nivel de producción, antes de que los productos aparezcan en el mercado minorista. Por consiguiente, permite predecir cambios posteriores en los precios a nivel del consumidor. El IPP se utiliza como indicador principal de las presiones inflacionarias. Los datos se utilizan al preparar la política monetaria.
El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) de Sudáfrica m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
