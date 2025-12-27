Calendario económico
Producción de Oro de Sudáfrica a/a (South Africa Gold Production y/y)
|Baja
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.3%
|
-1.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción de Oro a/a mide los cambios en el volumen físico de la producción de la industria minera del oro en Sudáfrica en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.
Todos los meses, Statistics South Africa publica los índices de minería y ventas, basados en los datos ofrecidos por el Departamento de Recursos Minerales. Para obtener información sobre minería, el Departamento entrevista a diversos representantes de las empresas mineras registradas en Sudáfrica.
La República de Sudáfrica se encuentra entre los cinco principales países mineros en cuanto a extracción de oro, aunque la curva de producción ha disminuido en los últimos años. Sudáfrica estableció un récord minero en 1970, cuando el volumen de oro extraído ascendió a 1,000 toneladas.
La minería de oro es un componente importante de la economía sudafricana, que contribuye significativamente al PIB del país y supone una fuente importante de empleo. Los datos de producción se usan para estimar el PIB y sus componentes, que, a su vez, se usan para monitorear la política gubernamental. El crecimiento de la producción de oro es favorable para la economía nacional y puede considerarse positivo para las cotizaciones del rand sudafricano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción de Oro de Sudáfrica a/a (South Africa Gold Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
