La Producción Manufacturera m/m muestra los cambios en la producción de las empresas sudafricanas de todos los sectores manufactureros, incluidos la minería, y la producción y el suministro de electricidad y gas. El indicador muestra cuánto ha cambiado el valor desde el mes anterior.

Para calcular el indicador, Statistics South Africa realiza encuestas mensuales a unas 3000 empresas manufactureras. La unidad estadística de la encuesta es una empresa definida como una unidad legal o una combinación de unidades que incluye y controla directamente todas las funciones necesarias para realizar las actividades de la producción. La muestra se selecciona de acuerdo con una lista de empresas registradas como contribuyentes del IVA y el impuesto sobre la renta.

Durante la encuesta, los informantes ofrecen datos sobre sus ventas e inventarios, en función de los cuales se calcula la producción de la empresa. El índice de producción es la relación entre la producción durante el periodo reportado y la producción durante el periodo base, que es igual a 100 (el periodo base se establece actualmente en 2015).

El índice de producción manufacturera es uno de los indicadores más importantes de las estadísticas económicas a corto plazo para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, así como para pronosticar el PIB de Sudáfrica.

Un índice al alza puede indicar una expansión de la economía y se considera positivo para las cotizaciones del rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: