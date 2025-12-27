Calendario económico
Producto Interior Bruto (PIB) de Sudáfrica a/a (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Baja
|2.1%
|0.3%
|
0.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Producto Interior Bruto a/a refleja el cambio en el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Sudáfrica en el trimestre especificado en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Existen tres enfoques para el cálculo del PIB: desde el punto de vista de la producción, en términos de ingresos recibidos y desde la perspectiva de los gastos incurridos.
- El enfoque de la producción se basa en el cálculo del valor añadido (los costes provisionales se restan del valor total de los productos manufacturados).
- El enfoque de los ingresos incluye la suma del valor añadido de cuatro componentes: la remuneración de los empleados, los impuestos sobre los productos y la producción menos los subsidios, el excedente de explotación bruto y otros ingresos.
- El enfoque del gasto representa la suma de todos los gastos finales dentro de la economía. Esto incluye el gasto final en consumo, la formación bruta de capital y las exportaciones netas de bienes y servicios.
Statistics South Africa publica trimestralmente datos sobre el PIB real calculados según el volumen de producción y el gasto, y divididos por los sectores que contribuyen al PIB nacional. En el cálculo del valor agregado para diferentes sectores se utiliza un deflactor. Además, los datos se ajustan estacionalmente (es decir, el cálculo excluye días festivos, cambios climáticos, menos días hábiles u horarios de vacaciones anuales).
El PIB es el principal indicador del estado de la economía nacional y un indicador importante del nivel de desarrollo del país. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del rand.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Sudáfrica a/a (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
