Masa Monetaria M3 del Banco de la Reserva de Sudáfrica a/a (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)

Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Dinero
6.07%
La Masa Monetaria M3 del SARB a/a mide el cambio porcentual en la masa monetaria al completo que circula en la economía sudafricana en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un reflejo directo de las finanzas en la economía nacional.

La Masa Monetaria M3 incluye los billetes y monedas en circulación, los fondos en liquidación y las cuentas bancarias corrientes, los depósitos a la vista y de ahorro, los fondos institucionales del mercado monetario, los acuerdos de recompra y los títulos de deuda. Entre los diferentes agregados monetarios, la M3 es la más estable. Si, por ejemplo, solo cambia la tasa de interés de ahorro, M1 y M2 serán redistribuidos, pero M3 permanecerá constante.

En general, se supone que existe una relación positiva entre el crecimiento de la masa monetaria M3 y el de la inflación, el crecimiento económico y los ingresos. Esto significa que una masa monetaria M3 insuficiente influye negativamente en las otras tres variables económicas. Por consiguiente, un aumento en M3 debería influir positivamente en la divisa, ya que los ingresos y la inflación también aumentarán como resultado.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
5.11%
6.07%
sept 2025
6.07%
5.88%
6.18%
ago 2025
6.18%
6.72%
6.75%
jul 2025
6.75%
6.56%
7.27%
jun 2025
7.27%
7.14%
6.86%
may 2025
6.86%
7.28%
6.12%
abr 2025
6.12%
4.42%
5.75%
mar 2025
5.75%
5.70%
6.05%
feb 2025
6.05%
8.35%
7.10%
ene 2025
7.10%
6.87%
6.71%
dic 2024
6.71%
6.57%
7.77%
nov 2024
7.77%
8.89%
7.79%
oct 2024
7.79%
8.25%
7.25%
sept 2024
7.25%
6.38%
6.11%
ago 2024
6.11%
6.13%
5.88%
jul 2024
5.88%
5.64%
4.19%
jun 2024
4.19%
3.58%
4.72%
may 2024
4.72%
3.59%
5.75%
abr 2024
5.75%
7.46%
6.85%
mar 2024
6.85%
5.98%
5.71%
feb 2024
5.71%
6.26%
6.61%
ene 2024
6.58%
8.07%
7.65%
dic 2023
7.63%
5.97%
5.46%
nov 2023
5.46%
6.45%
6.08%
oct 2023
6.08%
5.08%
7.67%
sept 2023
7.67%
7.21%
8.53%
ago 2023
8.52%
10.42%
9.30%
jul 2023
9.30%
9.89%
11.15%
jun 2023
11.15%
8.83%
10.30%
may 2023
10.30%
11.21%
10.14%
abr 2023
10.14%
9.83%
8.90%
mar 2023
8.90%
8.08%
10.81%
feb 2023
10.81%
8.75%
9.57%
ene 2023
9.57%
8.55%
8.66%
dic 2022
8.66%
8.09%
8.76%
nov 2022
8.76%
7.15%
9.82%
oct 2022
9.82%
8.86%
8.75%
sept 2022
8.75%
8.03%
8.15%
ago 2022
8.15%
7.63%
8.15%
jul 2022
8.15%
7.54%
8.33%
jun 2022
8.33%
7.62%
7.24%
may 2022
7.29%
7.94%
7.49%
abr 2022
7.50%
7.62%
8.43%
mar 2022
8.43%
9.49%
6.44%
feb 2022
6.44%
5.41%
5.65%
ene 2022
5.65%
7.41%
5.71%
dic 2021
5.71%
6.53%
6.36%
nov 2021
6.36%
3.86%
3.19%
oct 2021
3.19%
6.78%
4.01%
sept 2021
4.01%
3.98%
2.31%
