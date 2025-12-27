Calendario económico
Permisos de Construcción de Sudáfrica a/a (South Africa Building Permits y/y)
|Baja
|-6.9%
|-13.9%
|
2.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-14.5%
|
-6.9%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Permisos de Construcción a/a miden los cambios en los planes de construcción aprobados en el mes de referencia en comparación con el mismo mes del año anterior.
El indicador se calcula según los resultados de una encuesta realizada por Statistics South Africa entre los grandes municipios. Los encuestados comparten datos sobre los planes de construcción aprobados y los proyectos terminados. La información sobre los permisos de construcción emitidos a empresas privadas se recopila por correo electrónico, teléfono y fax.
Los datos sobre los planes aprobados no son comparables con los datos sobre edificios terminados, porque no todos los permisos dan como resultado el inicio de la construcción. Además, si la construcción no comienza en el plazo de un año, la solicitud deberá presentarse nuevamente.
Los datos de la encuesta mensual se usan para monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. También es una fuente de datos importante para valorar el PIB y calcular el indicador principal compuesto de los ciclos económicos.
El aumento en el número de permisos aprobados indica la expansión del sector de la construcción y una situación económica favorable en el país. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran positivos para la divisa local.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Permisos de Construcción de Sudáfrica a/a (South Africa Building Permits y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
