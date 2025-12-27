Las Ventas Minoristas m/m muestran los cambios en las ventas minoristas en Sudáfrica en un mes dado en comparación con el mes anterior. Refleja un cambio en el valor real, incluido el IVA.

La industria comercial de Sudáfrica incluye 5 subsectores: el mayorista, las venta de automóviles, los bienes raíces, los alimentos y bebidas (es decir, restaurantes y catering) y el minorista. La venta minorista incluye la reventa de productos sin alteración.

El indicador se calcula de acuerdo con una encuesta mensual realizada por Statistics South Africa entre casi 3.000 compañías registradas como contribuyentes de IVA. La muestra de investigación abarca todo tipo de empresas minoristas: puntos de venta minoristas no especializados, tiendas de alimentos y bebidas, farmacias, tiendas de ropa y calzado, muebles y electrodomésticos, equipos, etcétera. Las empresas se dividen en cuatro categorías según el volumen de venta. Basándose en ellas, a las empresas de diferentes grupos se les asignan pesos.

Las estimaciones mes por mes se ajustan estacionalmente para eliminar las fluctuaciones estacionales y de calendario. No obstante, dicho ajuste se basa en series temporales a largo plazo y no tiene en cuenta por completo el efecto del Black Friday, cuyas ventas han aumentado particularmente en los últimos años. Para valorar las tendencias a largo plazo en las ventas minoristas, se recomienda utilizar la versión del indicador de ventas minoristas año por año.

El indicador de ventas minoristas mensuales forma parte del cálculo del PIB y de sus componentes usados al monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. Además, los datos obtenidos permiten realizar un análisis comparativo de la efectividad de la industria minorista.

El aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del rand.

Gráfico de los últimos valores: