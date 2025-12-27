Calendario económico
Crédito al Sector Privado del Banco de la Reserva de Sudáfrica a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|Baja
|N/D
|5.86%
|
6.03%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Crédito del Sector Privado del SARB a/a mide el cambio en los préstamos emitidos por instituciones financieras al sector privado del país, en el mes de reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.
El indicador abarca los datos sobre todos los créditos: préstamos para el hogar, préstamos corporativos, hipotecas y préstamos para fines generales.
Para recopilar el informe mensual, el Banco de la Reserva de Sudáfrica reúne información de los bancos y compañías financieras. El cambio porcentual para el periodo seleccionado se calcula como el nivel de crédito del periodo anterior dividido por el valor actual.
El índice se usa para valorar las potenciales ventas minoristas, mostrando el cambio en las tasas de interés y reflejando el estado de ánimo del consumidor. El crecimiento del índice indica un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial crecimiento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. No obstante, un aumento excesivo de la deuda familiar puede indicar el sobrecalentamiento económico.
Generalmente, el aumento del crédito al consumo influye positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Crédito al Sector Privado del Banco de la Reserva de Sudáfrica a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress