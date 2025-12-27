El Crédito del Sector Privado del SARB a/a mide el cambio en los préstamos emitidos por instituciones financieras al sector privado del país, en el mes de reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

El indicador abarca los datos sobre todos los créditos: préstamos para el hogar, préstamos corporativos, hipotecas y préstamos para fines generales.

Para recopilar el informe mensual, el Banco de la Reserva de Sudáfrica reúne información de los bancos y compañías financieras. El cambio porcentual para el periodo seleccionado se calcula como el nivel de crédito del periodo anterior dividido por el valor actual.

El índice se usa para valorar las potenciales ventas minoristas, mostrando el cambio en las tasas de interés y reflejando el estado de ánimo del consumidor. El crecimiento del índice indica un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial crecimiento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. No obstante, un aumento excesivo de la deuda familiar puede indicar el sobrecalentamiento económico.

Generalmente, el aumento del crédito al consumo influye positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: