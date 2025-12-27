La Balanza Comercial de Sudáfrica mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones durante el periodo reportado, expresada en rands sudafricanos. Los economistas usan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales. El indicador es publicado mensualmente por el Servicio de Ingresos de Sudáfrica.

Los principales socios de comercio exterior de Sudáfrica son China, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, India y Nigeria. Los principales artículos de exportación son el oro y los diamantes, mientras que entre las importaciones destacan el petróleo y los productos derivados del mismo.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

La influencia de las importaciones sudafricanas en las cotizaciones del rand es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. En Sudáfrica, el superávit se considera favorable y, por consiguiente, un aumento del índice puede considerarse positivo para las cotizaciones de ZAR.

Gráfico de los últimos valores: