El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios en Sudáfrica en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice refleja los cambios de precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios.

El índice se calcula como el cambio en el valor de los bienes y servicios incluidos en una cesta de consumo fija. En la cesta de consumo se incluyen los bienes y servicios representativos del gasto de los hogares. La cesta se revisa de vez en cuando. Actualmente, incluye 12 categorías de bienes y servicios, tales como alimentos y bebidas, ropa, electrodomésticos, y servicios de transporte y educación, entre otros. A los bienes y servicios se les asignan diferentes pesos que reflejan los gastos relacionados con el gasto en consumo final. Los pesos se ajustan cada 4-5 años.

Los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía quedan excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como los juegos de azar, el alquiler imputado de viviendas, los seguros de vida y los seguros médicos estatales, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera.

El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de ZAR, mientras que un valor menor se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores: