Calendario económico
Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de Sudáfrica a/a (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baja
|3.2%
|3.2%
|
3.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|3.2%
|
3.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios en Sudáfrica en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice refleja los cambios de precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios.
El índice se calcula como el cambio en el valor de los bienes y servicios incluidos en una cesta de consumo fija. En la cesta de consumo se incluyen los bienes y servicios representativos del gasto de los hogares. La cesta se revisa de vez en cuando. Actualmente, incluye 12 categorías de bienes y servicios, tales como alimentos y bebidas, ropa, electrodomésticos, y servicios de transporte y educación, entre otros. A los bienes y servicios se les asignan diferentes pesos que reflejan los gastos relacionados con el gasto en consumo final. Los pesos se ajustan cada 4-5 años.
Los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía quedan excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como los juegos de azar, el alquiler imputado de viviendas, los seguros de vida y los seguros médicos estatales, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera.
El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de ZAR, mientras que un valor menor se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de Sudáfrica a/a (South Africa Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress