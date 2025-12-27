El Índice de Confianza del Consumidor refleja el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica de Sudáfrica.

La Oficina de Investigación Económica realiza una encuesta trimestral entre una muestra representativa de 2500 adultos que residen principalmente en áreas urbanas de Sudáfrica. El cuestionario aborda tres cuestiones: el desarrollo económico esperado, la posición financiera de los hogares y su valoración de las condiciones de tiempo actuales para comprar bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos.

El valor del índice resultante es el porcentaje de la población que valora la situación positivamente y tiene expectativas positivas, menos el porcentaje de evaluaciones negativas. Teóricamente, el valor del índice puede oscilar entre -100 y 100. Pero las cifras históricas muestran los siguientes valores extremos: -33, que indica gran incertidumbre y pesimismo, y +23, que denota el nivel más alto de confianza del consumidor. El valor promedio para todos los años de cálculo del índice es de +2, que se puede considerar un nivel neutral.

Los valores positivos muestran que los consumidores confían en el desarrollo económico del país y, por consiguiente, el aumento del indicador puede considerarse positivo para el rand sudafricano. Por el contrario, los valores negativos pueden empujar las cotizaciones de ZAR hacia abajo.

Gráfico de los últimos valores: