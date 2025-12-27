La Producción Manufacturera a/a mide el cambio en la producción de las empresas manufactureras sudafricanas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador abarca todos los sectores de la producción: la minería, las empresas industriales y los proveedores de electricidad, gas y agua.

Para calcular el indicador, Statistics South Africa realiza encuestas mensuales a unas 3000 empresas manufactureras. La unidad estadística de la encuesta es una empresa definida como una unidad legal o una combinación de unidades que incluye y controla directamente todas las funciones necesarias para realizar las actividades de la producción. La muestra se selecciona de acuerdo con una lista de empresas registradas como contribuyentes del IVA y el impuesto sobre la renta.

Durante la encuesta, los informantes ofrecen datos sobre sus ventas e inventarios, en función de los cuales se calcula la producción de la empresa. El índice de producción es la relación entre la producción durante el periodo reportado y la producción durante el periodo base, que es igual a 100 (el periodo base se establece actualmente en 2015). La versión del índice año por año no se ajusta estacionalmente y, por consiguiente, se considera más adecuada para valorar las tendencias a largo plazo.

El índice de producción manufacturera es uno de los indicadores más importantes de las estadísticas económicas para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, así como para pronosticar el PIB de Sudáfrica. Un índice en aumento respecto al año anterior puede indicar una expansión de la economía y se considera positivo para el rand sudafricano. Por el contrario, los valores inferiores a lo esperado se consideran desfavorables y pueden influir negativamente en las cotizaciones del rand.

Gráfico de los últimos valores: