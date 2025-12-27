El indicador de Ventas Minoristas a/a muestra el cambio en el valor de las ventas minoristas en Sudáfrica para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Refleja un cambio en el valor real, incluido el IVA.

La industria comercial de Sudáfrica incluye 5 subsectores: el mayorista, las venta de automóviles, los bienes raíces, los alimentos y bebidas (es decir, restaurantes y catering) y el minorista. La venta minorista incluye la reventa de productos sin alteración.

El indicador se calcula de acuerdo con una encuesta mensual realizada por Statistics South Africa entre casi 3.000 compañías registradas como contribuyentes de IVA. La muestra de investigación abarca todo tipo de empresas minoristas: puntos de venta minoristas no especializados, tiendas de alimentos y bebidas, farmacias, tiendas de ropa y calzado, muebles y electrodomésticos, equipos, etcétera. Las empresas se dividen en cuatro categorías según el volumen de venta. Basándose en ellas, a las empresas de diferentes grupos se les asignan pesos.

El indicador de ventas minoristas mensuales forma parte del cálculo del PIB y de sus componentes usados al monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. Además, los datos obtenidos permiten realizar un análisis comparativo de la efectividad de la industria minorista.

El aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del rand.

Gráfico de los últimos valores: