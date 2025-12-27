Calendario económico
Desempleo de Sudáfrica (South Africa Unemployment)
Los valores de desempleo muestran el número de ciudadanos sudafricanos desempleados en el trimestre reportado. Los datos para el cálculo del indicador son recopilados durante la Encuesta Trimestral de Población Activa de hogares realizada por Statistics South Africa.
Los desempleados se definen como personas de 15 a 74 años de edad que:
- no estaban empleadas en la semana referenciada; y
- buscaron activamente un trabajo o intentaron iniciar un negocio en las cuatro semanas anteriores al informe, y
- estaban listas para comenzar a trabajar en la semana de referencia; o
- no habían buscado activamente un trabajo en las cuatro semanas anteriores, pero tenían un trabajo para comenzar en el futuro.
Según los resultados de la encuesta, Statistics South Africa publica un informe completo con las métricas de desempleo divididas por grupos étnicos, de género y de edad. Además del cambio del índice a nivel nacional, se publican datos separados por provincias.
El desempleo es importante tanto desde el punto de vista social como económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por lo tanto, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado se consideran negativos para la economía sudafricana y para las cotizaciones del rand.
