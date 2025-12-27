CalendarioSecciones

Permisos de Construcción de Sudáfrica m/m (South Africa Building Permits m/m)

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
Estadísticas de Sudáfrica (Statistics South Africa)
Sector:
Negocios
Baja -5.0% -6.7%
0.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.4%
-5.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Permisos de Construcción m/m miden los cambios en los planes de construcción aprobados en el mes de referencia en comparación con el mes anterior.

El indicador se calcula según los resultados de una encuesta realizada por Statistics South Africa entre los grandes municipios. Los encuestados comparten datos sobre los planes de construcción aprobados y los proyectos terminados. La información sobre los permisos de construcción emitidos a empresas privadas se recopila por correo electrónico, teléfono y fax.

Los datos sobre los planes aprobados no son comparables con los datos sobre edificios terminados, porque no todos los permisos dan como resultado el inicio de la construcción. Además, si la construcción no comienza en el plazo de un año, la solicitud deberá presentarse nuevamente.

Los datos de la encuesta mensual se usan para monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. También es una fuente de datos importante para valorar el PIB y calcular el indicador principal compuesto de los ciclos económicos.

El aumento en el número de permisos aprobados indica la expansión del sector de la construcción y una situación económica favorable en el país. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado generalmente se consideran positivos para la divisa sudafricana.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Permisos de Construcción de Sudáfrica m/m (South Africa Building Permits m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-5.0%
-6.7%
0.6%
sept 2025
1.8%
3.6%
11.1%
ago 2025
-0.6%
2.5%
7.1%
jul 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
jun 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
may 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
abr 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
mar 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
feb 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
ene 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
dic 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
nov 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
oct 2024
-2.4%
12.4%
sept 2024
12.5%
0.9%
8.0%
ago 2024
-8.3%
7.7%
jul 2024
-9.6%
6.6%
jun 2024
6.6%
-13.8%
may 2024
-13.2%
0.0%
abr 2024
1.8%
1.6%
mar 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
feb 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
ene 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
dic 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
nov 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
oct 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
sept 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
ago 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
jul 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
jun 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
may 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
abr 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
mar 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
feb 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
ene 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
dic 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
nov 2022
12.3%
0.1%
0.6%
oct 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
sept 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
ago 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
jul 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
jun 2022
3.0%
1.3%
3.3%
may 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
abr 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
mar 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
feb 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
ene 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
dic 2021
2.0%
8.2%
13.0%
nov 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
oct 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
sept 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
