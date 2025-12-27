El Índice de Precios al Consumidor (IPC) m/m muestra el cambio en el valor de los bienes y servicios en Sudáfrica en el mes dado en comparación con el mes anterior. El IPC refleja los cambios de precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios.

El índice se calcula como el cambio en el valor de los bienes y servicios incluidos en una cesta de consumo fija. En la cesta de consumo se incluyen los bienes y servicios representativos del gasto de los hogares. La cesta se revisa de vez en cuando. Actualmente, incluye 12 categorías de bienes y servicios, tales como alimentos y bebidas, ropa, electrodomésticos, y servicios de transporte y educación, entre otros. A los bienes y servicios se les asignan diferentes pesos que reflejan los gastos relacionados con el gasto en consumo final. Los pesos se ajustan cada 4-5 años.

El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de ZAR, mientras que un valor menor se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores: