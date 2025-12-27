La Producción Minera a/a supone un indicador de los cambios en el volumen de la producción minera en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas mineras abarcan la producción de oro, diamantes, mineral de hierro, platino y otros minerales. La estimación año por año de los cambios en la producción permite evaluar las tendencias mineras a largo plazo.

Todos los meses, Statistics South Africa publica los índices de minería y ventas, basados en los datos ofrecidos por el Departamento de Recursos Minerales. Para obtener información sobre la minería, el Departamento encuesta a las empresas mineras y a las empresas dedicadas al procesamiento de minerales registradas en Sudáfrica.

El índice de producción minera se calcula con respecto al año de referencia (2015) y el valor de referencia (100). A los grupos minerales se les asignan pesos en función de su contribución al PIB del país. Por consiguiente, el peso refleja la importancia de un grupo particular para toda la industria minera. La proporción de los diferentes minerales cambia con el tiempo, por lo que los pesos son revisados anualmente.

La industria minera contribuye considerablemente al PIB de Sudáfrica y es una importante fuente de empleo. Los datos obtenidos se usan para estimar el PIB y sus componentes, que, a su vez, se utilizan para monitorear la política gubernamental. El aumento de la producción minera es favorable para la economía nacional y puede verse como positivo para el rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: