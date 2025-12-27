El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a muestra el cambio porcentual en los precios de venta de los bienes y servicios producidos por los productores sudafricanos, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice muestra el cambio de los precios desde la perspectiva del productor. El valor se calcula usando precios básicos que no incluyen el IVA e impuestos similares directamente relacionados con la rotación de productos. Las verdaderas sumas de las transacciones se usan en el cálculo para reflejar el movimiento del precio real.

El indicador se calcula según una encuesta mensual, en la cual Statistics South Africa recopila datos sobre los precios de los productos terminados, los bienes industriales intermedios, la electricidad y el agua, la minería y la agricultura. Todos los productos que participan en el cálculo reciben pesos individuales. El índice se calcula en comparación con los precios del período de referencia (2016). En esta versión, el índice mide un cambio porcentual en comparación con el mismo mes del año anterior.

El IPP registra los movimientos de precio a nivel de producción, antes de que los productos aparezcan en el mercado minorista. Por consiguiente, permite predecir cambios posteriores en los precios a nivel del consumidor. El IPP se utiliza como indicador principal de las presiones inflacionarias. Los datos se utilizan al preparar la política monetaria.

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.

