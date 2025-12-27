La Tasa de Desempleo de Sudáfrica muestra la tasa de residentes actualmente desempleados con respecto a la fuerza laboral civil total.

Statistics South Africa realiza trimestralmente la Encuesta de Población Activa, que involucra a unos 30,000 hogares. La muestra se basa en datos del censo de 2001.

Los desempleados se definen como personas de 15 a 74 años de edad que:

no estaban empleadas en la semana referenciada; y

buscaron activamente un trabajo o intentaron iniciar un negocio en las cuatro semanas anteriores al informe, y

estaban listas para comenzar a trabajar en la semana de referencia; o

no habían buscado activamente un trabajo en las cuatro semanas anteriores, pero tenían un trabajo para comenzar en el futuro.

Según los resultados de la encuesta, Statistics South Africa publica un informe completo con las métricas de desempleo divididas por grupos étnicos, de género y de edad.

La tasa de desempleo es importante tanto desde el punto de vista social como económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por lo tanto, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado se consideran negativos para la economía sudafricana y para las cotizaciones del rand.

