La tasa Selic es la tasa básica de interés de la economía brasileña. El Comité de Política Monetaria (COPOM) se encarga de establecer esta tasa. Para ello, celebra ocho reuniones durante el año. Prácticamente todos los cálculos de intereses usados por el mercado se basan en la tasa Selic, que constituye la principal referencia en la política monetaria del Gobierno Federal de Brasil. El Banco Central de Brasil (BCB) tiene la tarea de mantener la tasa Selic dentro del marco indicado por el COPOM. Su principal objetivo es controlar la inflación, teniendo con frecuencia que intervenir en el mercado interbancario para lograr los objetivos establecidos.

Durante las reuniones de COPOM, se discuten las perspectivas de la economía brasileña, abarcando temas como la inflación pasada y esperada, el crecimiento económico del país, la tasa de cambio, la tasa de interés extranjera y el nivel de actividad crediticia, entre otros. A la luz de estas discusiones, se decide el nivel ideal para la tasa de interés del país, aumentándolo, reduciéndolo o manteniéndolo posteriormente.

En la práctica, en las operaciones diarias del mercado interbancario, la tasa Selic se divide en dos: Selic Meta y Selic Over.

La tasa Selic Over representa la realidad del mercado interbancario. Calculada a diario, representa el promedio ponderado de todas las operaciones de financiación en el mercado interbancario brasileño, respaldadas por valores del gobierno federal y efectuadas en el Sistema Especial de Liquidación y Custodia (SELIC), en forma de operaciones de recompra. Al final del día, se calcula la tasa de interés promedio ponderada de los volúmenes negociados para todos los préstamos interbancarios.

Para cumplir con su obligación de mantener el equilibrio de la tasa de interés, el Banco Central de Brasil opera en los mercados primario y secundario de acuerdo con lo establecido por el COPOM como objetivo para la tasa Selic. El mercado primario implica la compra de bonos del gobierno por parte de los bancos; el secundario, al propio Banco Central en este mercado.

Cuando el Banco Central comprueba que Selic Over se está distanciando de Selic Meta, el BCB compra o vende bonos públicos según sea necesario en el mercado abierto, de modo que el interés en el mercado interbancario quede dentro del objetivo de tasa Selic, regulando la liquidez de la economía según con la política monetaria.

Selic Meta sirve como base para las transacciones interbancarias, mientras que la tasa Selic Over surge de la necesidad de financiación entre los bancos. Cuando el número de inversores para la financiación aumenta, Selic Over disminuye. Cuando hay más prestatarios con carteras de bonos, Selic Over aumenta. La tasa Selic Over cambia prácticamente todos los días y, mediante las incursiones del Banco Central en el mercado interbancario, permanece próxima a la Selic Meta, conservando el equilibrio del mercado.

La tasa Selic puede influir en:

La renta variable.

En teoría, el descenso de la tasa Selic favorece al mercado de capitales, dado que aumenta el acceso al crédito.

Una tasa de interés baja indica que la economía está en buena forma.

Cuando el mercado se ralentiza, la tasa de Selic tiende a crecer, al tiempo que el consumo tiende a disminuir. Como resultado, aumenta la tasa de desempleo, entre otras consecuencias negativas.

A medio plazo, el ingreso variable generalmente supera el ingreso fijo vinculado a la tasa Selic.

Desde el punto de vista de los consumidores, la tasa Selic tiene una gran importancia en relación con los préstamos, la financiación y las inversiones financieras.

