Calendario económico
Ventas Minoristas de Brasil a/a (Brazil Retail Sales y/y)
|Media
|1.1%
|0.4%
|
0.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-1.9%
|
1.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Encuesta Anual de Comercio (PAC) se publica mensualmente en el mismo informe que la Encuesta Mensual de Comercio (PMC). Forma parte del programa anual de encuestas estructurales de IBGE por empresa y reúne información sobre los ingresos, los gastos, el personal empleado, los salarios, los retiros y otras remuneraciones, las compras, los inventarios y el margen comercial, entre otros datos del segmento de ventas al por mayor y al por menor en Brasil.
Para la PAC, se usan dos modelos de entrevistas electrónicas, disponibles según el criterio técnico para las empresas: completas y simplificadas.
El modelo completo se ofrece a las empresas que tienen un personal de 20 o más individuos, incluidos propietarios y socios, en el periodo abarcado por la investigación. No obstante, las empresas con menos de 20 individuos que presenten ingresos compatibles con las grandes empresas, rellenan el modelo completo.
El modelo simplificado se ofrece a las empresas que tienen un personal de menos de 20 individuos, incluidos propietarios y socios, en el periodo abarcado por la investigación.
La Encuesta Mensual de Comercio (PMC) en Brasil se lleva a cabo conjuntamente con la Encuesta Anual de Comercio (PAC), debido a los detalles de las variaciones estacionales y circunstanciales típicos del comercio minorista y también para monitorear el consumo en Brasil.
Las estadísticas de la Encuesta Mensual de Comercio (PMC) junto con la Encuesta Anual de Comercio (PAC) se publican en el Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA).
Si el valor del indicador es superior al promedio, puede considerarse positivo/alto para el real brasileño.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Brasil a/a (Brazil Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
