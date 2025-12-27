Calendario económico
Índice IBC-Br de Actividad Económica del Banco Central de Brasil (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
El Índice IBC-Br de Actividad Económica del Banco Central de Brasil es un indicador desarrollado como indicador preliminar para el Producto Interior Bruto (PIB) del país. En este sentido, es un termómetro de la economía, usado por el Banco Central de Brasil como herramienta para definir la tasa de interés básica (tasa Selic) de la economía brasileña.
Este índice comprende las estimaciones de crecimiento para los sectores agrícola, industrial y servicios, tendiendo en cuenta la evolución de la oferta de producción total, junto con los productos de importación, y también los impuestos aprobados por el gobierno y el congreso nacional.
El IBC-Br y el Producto Interior Bruto (PIB) son indicadores que miden la actividad económica; el IBC-Br muestra la inclinación del PIB, pero no necesariamente un pronóstico, ya que existen diferencias muy significativas en relación con sus metodologías de cálculo. Las diferencias entre los dos indicadores se muestran en los resultados finales.
El IBC-Br muestra el comportamiento de la actividad económica, actuando como guía de la política de control de la inflación por parte del Comité de Política Monetaria (COPOM). El PIB es calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), partiendo del total de bienes y servicios producidos en Brasil. Cuanto mayor sea el índice IBC-Br, mejor estado mostrará la economía de Brasil, redundando en un aumento del valor del real brasileño.
