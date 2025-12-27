Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Brasil ajustado a variaciones estacionales m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|Baja
|0.12%
|
0.07%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
0.12%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ajustado estacionalmente muestra, entre otros, los cambios en los precios de bienes y servicios en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Los valores del indicador se ajustan estacionalmente. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El IPC es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones del real brasileño.



