La Encuesta Mensual de Comercio (PMC) forma parte del programa anual de encuestas estructurales de IBGE por empresas, y reúne datos sobre los ingresos, los gastos, el personal empleado, los salarios, los retiros y otras remuneraciones, las compras, los inventarios y el margen comercial, entre otros datos del comercio mayorista y el segmento de ventas minoristas en Brasil.

Para la PMC, se usan dos modelos de entrevistas electrónicas, disponibles según el criterio técnico para las empresas: completas y simplificadas.

El modelo completo se ofrece a las empresas que tienen un personal de 20 o más individuos, incluidos propietarios y socios, en el periodo abarcado por la investigación. No obstante, las empresas con menos de 20 individuos que presenten ingresos compatibles con las grandes empresas, rellenan el modelo completo.

El modelo simplificado se ofrece a las empresas que tienen un personal de menos de 20 individuos, incluidos propietarios y socios, en el periodo abarcado por la investigación.

La Encuesta Mensual de Comercio (PMC) en Brasil se lleva a cabo conjuntamente con la Encuesta Anual de Comercio (PAC), debido a los detalles de las variaciones estacionales y circunstanciales típicos del comercio minorista y también para monitorear el consumo en Brasil.

Las estadísticas de la Encuesta Mensual de Comercio (PMC) junto con la Encuesta Anual de Comercio (PAC) se publican en el Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA).

