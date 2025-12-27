Calendario económico
Índice de Inflación IGP-M de Brasil de la FGV m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|Baja
|0.27%
|0.24%
|
-0.36%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.62%
|
0.27%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice General de Precios de Mercado (IGP-M) es publicado mensualmente por la Fundación Getulio Vargas. Similar al IGP-DI, se calcula usando el promedio ponderado de tres índices de precios en la misma proporción: el Índice Ampliado de Precios al Productor (IPA-M), con un 60%; el Índice de Precios al Consumidor (IPC-M), con un 30%; y el Índice Nacional de Costes de Construcción (INCC-M), con un 10%.
El objetivo del IGP-M es monitorear el cambio del consumo de la población para comprobar el movimiento de los precios entre varios sectores de la economía brasileña: industria, construcción, agricultura, comercio minorista y servicios prestados a los hogares. Cuanto mayor sea el precio de los artículos en estos sectores en comparación con el mes anterior, mayor será la inflación.
En resumen, el IGP-M ofrece una lectura del balance económico de Brasil, puesto que recopila información sobre casi todos los sectores responsables del desarrollo de los ingresos, esbozando un mapa de la situación financiera de Brasil. El índice IGP-M es el índice más usado en Brasil para los reajustes de valor contractuales, tales como la matrícula escolar, los valores de renta, los ajustes de las tarifas de energía eléctrica y otros. También se usa como índice para los valores gubernamentales emitidos por el Tesoro de Brasil, como el IGP-M del Tesoro. Un valor negativo de este índice muestra que ha tenido lugar una deflación en Brasil en el periodo de referencia de la encuesta.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Inflación IGP-M de Brasil de la FGV m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress