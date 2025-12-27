El Índice General de Precios de Mercado (IGP-M) es publicado mensualmente por la Fundación Getulio Vargas. Similar al IGP-DI, se calcula usando el promedio ponderado de tres índices de precios en la misma proporción: el Índice Ampliado de Precios al Productor (IPA-M), con un 60%; el Índice de Precios al Consumidor (IPC-M), con un 30%; y el Índice Nacional de Costes de Construcción (INCC-M), con un 10%.

El objetivo del IGP-M es monitorear el cambio del consumo de la población para comprobar el movimiento de los precios entre varios sectores de la economía brasileña: industria, construcción, agricultura, comercio minorista y servicios prestados a los hogares. Cuanto mayor sea el precio de los artículos en estos sectores en comparación con el mes anterior, mayor será la inflación.

En resumen, el IGP-M ofrece una lectura del balance económico de Brasil, puesto que recopila información sobre casi todos los sectores responsables del desarrollo de los ingresos, esbozando un mapa de la situación financiera de Brasil. El índice IGP-M es el índice más usado en Brasil para los reajustes de valor contractuales, tales como la matrícula escolar, los valores de renta, los ajustes de las tarifas de energía eléctrica y otros. También se usa como índice para los valores gubernamentales emitidos por el Tesoro de Brasil, como el IGP-M del Tesoro. Un valor negativo de este índice muestra que ha tenido lugar una deflación en Brasil en el periodo de referencia de la encuesta.

Gráfico de los últimos valores: