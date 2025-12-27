Calendario económico
Índice de Confianza del Consumidor de Brasil de la FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)
El Índice de Confianza del Consumidor es publicado por el Instituto Brasileño de Economía (IBRE) de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Muestra el sentimiento de los consumidores y sus expectativas con respecto a: los gastos personales, las decisiones sobre cuentas de ahorro, los gastos mensuales, la situación económica local, la situación financiera del hogar, las perspectivas laborales, la intención de comprar bienes duraderos y otra información.
Cuando los consumidores están satisfechos y son optimistas sobre el futuro, tienden a gastar más. Cuando están insatisfechos y son pesimistas, los consumidores gastan menos.
La investigación sobre la confianza del consumidor monitorea el sentimiento de los encuestados con el objetivo de mapear sus futuros gastos y sus decisiones respecto al ahorro, ofreciendo información útil para anticipar la dirección de la economía a corto plazo.
Los datos recopilados proceden de un grupo de dos mil personas encuestadas en siete de las principales capitales brasileñas: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Río de Janeiro y São Paulo.
La confianza del consumidor tiene una fuerte influencia en el crecimiento económico porque es posible pronosticar el rumbo de la economía según los datos recopilados. Un valor por encima de lo esperado se considera una señal positiva para las cotizaciones del real brasileño.
