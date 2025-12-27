CalendarioSecciones

Índice de Confianza del Consumidor de Brasil de la FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
Fundación Getúlio Vargas (FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
Sector:
Consumidor
Baja N/D 8.2
1.3
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor es publicado por el Instituto Brasileño de Economía (IBRE) de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Muestra el sentimiento de los consumidores y sus expectativas con respecto a: los gastos personales, las decisiones sobre cuentas de ahorro, los gastos mensuales, la situación económica local, la situación financiera del hogar, las perspectivas laborales, la intención de comprar bienes duraderos y otra información.

Cuando los consumidores están satisfechos y son optimistas sobre el futuro, tienden a gastar más. Cuando están insatisfechos y son pesimistas, los consumidores gastan menos.

La investigación sobre la confianza del consumidor monitorea el sentimiento de los encuestados con el objetivo de mapear sus futuros gastos y sus decisiones respecto al ahorro, ofreciendo información útil para anticipar la dirección de la economía a corto plazo.

Los datos recopilados proceden de un grupo de dos mil personas encuestadas en siete de las principales capitales brasileñas: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Río de Janeiro y São Paulo.

La confianza del consumidor tiene una fuerte influencia en el crecimiento económico porque es posible pronosticar el rumbo de la economía según los datos recopilados. Un valor por encima de lo esperado se considera una señal positiva para las cotizaciones del real brasileño.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Brasil de la FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
N/D
8.2
1.3
nov 2025
1.3
29.2
1.0
oct 2025
1.0
36.1
1.3
sept 2025
1.3
80.4
86.2
ago 2025
86.2
63.5
86.7
jul 2025
0.8
148.3
85.9
jun 2025
85.9
-5.9
86.7
may 2025
1.9
-6.9
0.5
abr 2025
0.5
81.8
0.7
mar 2025
84.3
81.6
83.6
feb 2025
83.6
86.5
86.2
ene 2025
86.2
91.9
92.0
dic 2024
92.0
93.6
95.6
nov 2024
95.6
92.9
93.0
oct 2024
93.0
89.1
93.7
sept 2024
93.7
89.4
93.2
ago 2024
93.2
91.1
92.9
jul 2024
92.9
92.2
91.1
jun 2024
91.1
92.3
89.2
may 2024
89.2
95.0
93.2
abr 2024
93.2
93.3
91.3
mar 2024
91.3
92.3
89.7
feb 2024
89.7
92.0
90.8
ene 2024
90.8
91.9
93.2
dic 2023
93.7
92.8
93.0
nov 2023
93.0
94.8
93.2
oct 2023
93.2
98.0
97.0
sept 2023
97.0
98.9
96.8
ago 2023
96.8
93.3
94.8
jul 2023
94.8
89.9
92.3
jun 2023
92.3
87.1
88.2
may 2023
88.2
86.5
86.8
abr 2023
86.8
85.4
87.0
mar 2023
87.0
84.7
84.5
feb 2023
84.5
86.5
85.8
ene 2023
85.8
86.3
88.0
dic 2022
88.0
86.5
85.3
nov 2022
85.3
88.4
88.6
oct 2022
88.6
85.9
89.0
sept 2022
89.0
81.1
83.6
ago 2022
83.6
78.8
79.5
jul 2022
79.5
76.8
79.0
jun 2022
79.0
76.5
75.5
may 2022
75.5
76.2
78.6
abr 2022
78.6
75.4
74.8
mar 2022
74.8
75.1
77.9
feb 2022
77.0
74.3
74.1
ene 2022
74.1
74.7
75.5
dic 2021
75.5
75.1
74.9
nov 2021
74.9
75.3
76.3
1234
