El Banco Central de Brasil (BCB) calcula las estadísticas fiscales consolidadas para el sector público, incluyendo la deuda neta y las necesidades de financiación mostradas en el Balance Presupuestario Nominal y el Balance Presupuestario Primario de Brasil. Todos los meses se publica el Informe de Estadísticas Fiscales, que muestra el Superávit Primario.

La diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno es el resultado fiscal, cuyos cálculos se realizan usando los resultados nominales, operativos y primarios.

El resultado nominal indica la diferencia entre el movimiento total de los ingresos totales (incluyendo las inversiones financieras) y los gastos totales (incluyendo los gastos por intereses), que corresponde a la Necesidad de Financiamiento del Sector Público (NFSP).

El resultado operativo supone el resultado nominal menos la actualización monetaria de la deuda neta, usada para omitir el impacto de la inflación.

El resultado primario es el resultado nominal, excluyendo la parte referida al interés nominal (interés real más reexpresión monetaria), gravado sobre la deuda neta, para comprobar que se ha alcanzado el objetivo establecido en la Ley de Pautas Presupuestarias (LDO).

El superávit primario indica cuánto ha ahorrado el gobierno durante un periodo de tiempo (un mes, un semestre, un año) para pagar los intereses de su deuda.

Un valor positivo en el Saldo Presupuestario Primario muestra que ha habido un superávit presupuestario primario, lo cual podría influir positivamente en el real brasileño.

