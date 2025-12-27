CalendarioSecciones

Balance Presupuestario Primario de Brasil (Brazil Primary Budget Balance)

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
Banco Central de Brasil (Central Bank of Brazil)
Sector:
Gobierno
Baja N/D R$​19.687 B
R$​-17.452 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Banco Central de Brasil (BCB) calcula las estadísticas fiscales consolidadas para el sector público, incluyendo la deuda neta y las necesidades de financiación mostradas en el Balance Presupuestario Nominal y el Balance Presupuestario Primario de Brasil. Todos los meses se publica el Informe de Estadísticas Fiscales, que muestra el Superávit Primario.

La diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno es el resultado fiscal, cuyos cálculos se realizan usando los resultados nominales, operativos y primarios.

El resultado nominal indica la diferencia entre el movimiento total de los ingresos totales (incluyendo las inversiones financieras) y los gastos totales (incluyendo los gastos por intereses), que corresponde a la Necesidad de Financiamiento del Sector Público (NFSP).

El resultado operativo supone el resultado nominal menos la actualización monetaria de la deuda neta, usada para omitir el impacto de la inflación.

El resultado primario es el resultado nominal, excluyendo la parte referida al interés nominal (interés real más reexpresión monetaria), gravado sobre la deuda neta, para comprobar que se ha alcanzado el objetivo establecido en la Ley de Pautas Presupuestarias (LDO).

El superávit primario indica cuánto ha ahorrado el gobierno durante un periodo de tiempo (un mes, un semestre, un año) para pagar los intereses de su deuda.

Un valor positivo en el Saldo Presupuestario Primario muestra que ha habido un superávit presupuestario primario, lo cual podría influir positivamente en el real brasileño.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
R$​19.687 B
R$​-17.452 B
sept 2025
R$​-17.452 B
R$​-27.717 B
R$​-17.255 B
ago 2025
R$​-17.255 B
R$​-80.170 B
R$​-66.566 B
jul 2025
R$​-66.566 B
R$​24.496 B
R$​-47.091 B
jun 2025
R$​-47.091 B
R$​-10.334 B
R$​-33.740 B
may 2025
R$​-33.740 B
R$​-26.971 B
R$​14.150 B
abr 2025
R$​14.150 B
R$​82.155 B
R$​3.588 B
mar 2025
R$​3.588 B
R$​6.215 B
R$​-18.973 B
feb 2025
R$​-18.973 B
R$​58.822 B
R$​104.096 B
ene 2025
R$​104.096 B
R$​76.851 B
R$​15.745 B
dic 2024
R$​15.745 B
R$​7.236 B
R$​-6.620 B
nov 2024
R$​-6.620 B
R$​-35.220 B
R$​36.883 B
oct 2024
R$​36.883 B
R$​35.412 B
R$​-7.340 B
sept 2024
R$​-7.340 B
R$​-35.237 B
R$​-21.425 B
ago 2024
R$​-21.425 B
R$​-66.679 B
R$​-21.348 B
jul 2024
R$​-21.348 B
R$​50.846 B
R$​-40.873 B
jun 2024
R$​-40.873 B
R$​-21.997 B
R$​-63.895 B
may 2024
R$​-63.895 B
R$​-43.559 B
R$​6.688 B
abr 2024
R$​6.688 B
R$​28.005 B
R$​1.177 B
mar 2024
R$​1.177 B
R$​-6.117 B
R$​-48.692 B
feb 2024
R$​-48.692 B
R$​0.841 B
R$​102.146 B
ene 2024
R$​102.146 B
R$​-32.402 B
R$​-129.573 B
dic 2023
R$​-129.573 B
R$​-4.551 B
R$​-37.270 B
nov 2023
R$​-37.270 B
R$​-2.574 B
R$​14.798 B
oct 2023
R$​14.798 B
R$​-18.071 B
sept 2023
R$​-18.071 B
R$​-41.346 B
R$​-22.830 B
ago 2023
R$​-22.830 B
R$​-34.453 B
R$​-35.809 B
jul 2023
R$​-35.809 B
R$​-1.961 B
R$​-48.899 B
jun 2023
R$​-48.899 B
R$​-18.785 B
R$​-50.172 B
may 2023
R$​-50.172 B
R$​14.156 B
R$​20.324 B
abr 2023
R$​20.324 B
R$​17.699 B
R$​-14.182 B
mar 2023
R$​-14.182 B
R$​3.272 B
R$​-26.453 B
feb 2023
R$​-26.453 B
R$​39.289 B
R$​99.013 B
ene 2023
R$​99.013 B
R$​0.098 B
R$​-11.813 B
dic 2022
R$​-11.813 B
R$​-0.909 B
R$​-20.089 B
nov 2022
R$​-20.089 B
R$​13.765 B
R$​27.095 B
oct 2022
R$​27.095 B
R$​-19.045 B
R$​10.746 B
sept 2022
R$​10.746 B
R$​-12.872 B
R$​-30.279 B
ago 2022
R$​-30.279 B
R$​8.223 B
R$​14.395 B
jun 2022
R$​14.395 B
R$​-20.801 B
R$​-32.993 B
may 2022
R$​-32.993 B
R$​14.108 B
R$​38.876 B
abr 2022
R$​38.876 B
R$​22.478 B
R$​4.312 B
mar 2022
R$​4.312 B
R$​16.050 B
R$​3.471 B
feb 2022
R$​3.471 B
R$​42.226 B
R$​101.833 B
ene 2022
R$​101.833 B
R$​31.102 B
R$​0.123 B
dic 2021
R$​0.123 B
R$​14.831 B
R$​15.034 B
nov 2021
R$​15.034 B
R$​18.797 B
R$​35.399 B
oct 2021
R$​35.399 B
R$​0.887 B
R$​12.933 B
sept 2021
R$​12.933 B
R$​-85.051 B
R$​16.729 B
ago 2021
R$​16.729 B
R$​-112.063 B
R$​-10.283 B
