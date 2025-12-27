El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de los precios de los productos y servicios minoristas en relación con el consumo de los hogares, donde las ganancias oscilan entre 1 y 40 salarios mínimos, independientemente de la fuente de ingresos. El índice busca abarcar el 90% de las familias residentes en áreas urbanas incluidas en el Sistema Nacional de Índices de Consumidores (SNIPC).

La diferencia IPCA-15 del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se presenta solo en el periodo de tiempo abarcado por la encuesta, generalmente desde el 16 del mes anterior hasta el 15 del mes de referencia. El SNIPC reúne información de 11 áreas urbanas, las áreas metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Río de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal y Goiânia.

En general, la metodología del INPC comprende los siguientes campos: la composición de la estructura general de los precios, la delimitación de las bases de registro de productos y lugares, y la fijación de precios y métodos de cálculo.

Los precios se obtienen de los registros de informantes y productos, según los métodos específicos de encuesta. Para registrar a los informantes, se usan dos líneas de procedimientos, dependiendo de la naturaleza de los productos buscados:

El procedimiento de la línea principal es una encuesta realizada a informantes a través de la Búsqueda de Ubicaciones de Compra - PLC.

La segunda línea ha sido pensada para subartículos peculiares, donde no se puede usar la metodología PLC (por ejemplo: valores de alquiler para viviendas, empleados domésticos, condominios, servicios, impuestos, etc.).

El método de cálculo implementa principalmente mediante el promedio aritmético de los precios recopilados en diferentes establecimientos comerciales para cada producto investigado en el mes actual; el precio promedio se compara con el resultado del mes anterior. Posteriormente, el índice de subelementos se calcula usando la media geométrica simple para añadir los resultados de los productos que pertenecen a los subelementos. Finalmente, para todos los niveles más altos del conjunto añadido, se usa la fórmula de Laspeyres.

El INPC Anual es publicado oficialmente cada mes por el sistema de recuperación automática IBGE — SIDRA. El aumento de este índice puede considerarse positivo para el real brasileño.

Gráfico de los últimos valores: