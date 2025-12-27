CalendarioSecciones

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Brasil a/a (Brazil Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sector:
Precios
Media 4.46% 4.47%
4.68%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
4.08%
4.46%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de los precios de los productos y servicios minoristas en relación con el consumo de los hogares, donde las ganancias oscilan entre 1 y 40 salarios mínimos, independientemente de la fuente de ingresos. El índice busca abarcar el 90% de las familias residentes en áreas urbanas incluidas en el Sistema Nacional de Índices de Consumidores (SNIPC).

El SNIPC reúne información de 11 áreas urbanas, las áreas metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Río de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal y Goiânia.

En general, la metodología del INPC comprende los siguientes campos: la composición de la estructura general de los precios, la delimitación de las bases de registro de productos y lugares, y la fijación de precios y métodos de cálculo.

Los precios se obtienen de los registros de informantes y productos, según los métodos específicos de encuesta. Para registrar a los informantes, se usan dos líneas de procedimientos, dependiendo de la naturaleza de los productos buscados:

El procedimiento de la línea principal es una encuesta realizada a informantes a través de la Búsqueda de Ubicaciones de Compra - PLC.

La segunda línea ha sido pensada para subartículos peculiares, donde no se puede usar la metodología PLC (por ejemplo: valores de alquiler para viviendas, empleados domésticos, condominios, servicios, impuestos, etc.).

El método de cálculo implementa principalmente mediante el promedio aritmético de los precios recopilados en diferentes establecimientos comerciales para cada producto investigado en el mes actual; el precio promedio se compara con el resultado del mes anterior. Posteriormente, el índice de subelementos se calcula usando la media geométrica simple para añadir los resultados de los productos que pertenecen a los subelementos. Finalmente, para todos los niveles más altos del conjunto añadido, se usa la fórmula de Laspeyres.

El INPC anual es publicado oficialmente cada mes por el sistema de recuperación automática IBGE — SIDRA. El aumento de este índice puede considerarse positivo para el real brasileño.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Brasil a/a (Brazil Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
4.46%
4.47%
4.68%
oct 2025
4.68%
5.51%
5.17%
sept 2025
5.17%
4.91%
5.13%
ago 2025
5.13%
5.00%
5.23%
jul 2025
5.23%
5.65%
5.35%
jun 2025
5.35%
5.22%
5.32%
may 2025
5.32%
5.27%
5.53%
abr 2025
5.53%
5.96%
5.48%
mar 2025
5.48%
5.60%
5.06%
feb 2025
5.06%
4.44%
4.56%
ene 2025
4.56%
4.46%
4.83%
dic 2024
4.83%
4.82%
4.87%
nov 2024
4.87%
4.50%
4.76%
oct 2024
4.76%
4.21%
4.42%
sept 2024
4.42%
4.25%
4.24%
ago 2024
4.24%
4.30%
4.50%
jul 2024
4.50%
4.08%
4.23%
jun 2024
4.23%
5.52%
3.93%
may 2024
3.93%
3.49%
3.69%
abr 2024
3.69%
3.62%
3.93%
mar 2024
3.93%
4.96%
4.50%
feb 2024
4.50%
4.42%
4.51%
ene 2024
4.51%
4.64%
4.62%
dic 2023
4.62%
3.72%
4.68%
nov 2023
4.68%
4.69%
4.82%
oct 2023
4.82%
6.17%
5.19%
sept 2023
5.19%
5.73%
4.61%
ago 2023
4.61%
5.12%
3.99%
jul 2023
3.99%
2.76%
3.16%
jun 2023
3.16%
3.70%
3.94%
may 2023
3.94%
3.09%
4.18%
abr 2023
4.18%
3.56%
4.65%
mar 2023
4.65%
4.91%
5.60%
feb 2023
5.60%
5.40%
5.77%
ene 2023
5.77%
5.73%
5.79%
dic 2022
5.79%
5.93%
5.90%
nov 2022
5.90%
6.12%
6.47%
oct 2022
6.47%
6.05%
7.17%
sept 2022
7.17%
7.60%
8.73%
ago 2022
8.73%
9.03%
10.07%
jul 2022
10.07%
11.84%
11.89%
jun 2022
11.89%
11.28%
11.73%
may 2022
11.73%
13.01%
12.13%
abr 2022
12.13%
11.44%
11.30%
mar 2022
11.30%
10.25%
10.54%
feb 2022
10.54%
9.99%
10.38%
ene 2022
10.38%
10.13%
10.06%
dic 2021
10.06%
11.62%
10.74%
nov 2021
10.74%
11.23%
10.67%
oct 2021
10.67%
10.23%
10.25%
