El Volumen de Servicios a/a muestra el cambio porcentual en el volumen total de servicios prestados a los hogares brasileños en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los servicios domésticos; los servicios de información y comunicación; los servicios profesionales, administrativos y auxiliares; los servicios de transporte y postales; los viajes y otros servicios. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del real brasileño.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de Servicios de Brasil a/a (Brazil Services Volume y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).