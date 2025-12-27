Calendario económico
Deuda Neta de Brasil - Ratio del PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Baja
|N/D
|65.1%
|
64.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La deuda neta del sector público (DLSP) indica el endeudamiento del sector público no financiero, junto con el Banco Central de Brasil. El sector público no financiero abarca la administración directa del gobierno federal, los estados y los municipios. También comprende las administraciones indirectas, a saber: el sistema público de seguridad social y las empresas estatales no financieras de la federación, los estados y los municipios. Las compañías del Grupo Petrobras y el Grupo Eletrobras no se incluyen en esta lista de empresas estatales no financieras a la hora de calcular la deuda neta pública. El Banco Central se incluye en el cálculo de la deuda neta del sector público, porque sus resultados están directamente relacionados con el Tesoro Nacional.
La Deuda Bruta del Gobierno General (DBGG) comprende todas las deudas comprometidas del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales en el sector privado y el sector financiero público, así como la deuda con el resto del mundo. También se incluyen las transacciones comprometidas por el Banco Central con valores públicos. La DBGG es una de las principales referencias usadas por las agencias de clasificación global a la hora de valorar el estado de la solvencia de Brasil.
El Ratio de Deuda/PIB supone el cálculo de la deuda pública, específicamente el DLSP, en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). Cuanto más baja sea la relación deuda/PIB en una economía, mayor será la producción de bienes y servicios, así como la probabilidad de que el beneficio sea lo suficientemente alto para pagar la deuda.
En la práctica, cuanto mayor sea la deuda pública de una economía, mayor será el riesgo de incumplimiento de un país, por lo que los valores del indicador superiores a lo esperado pueden tener un efecto negativo en la divisa brasileña.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Deuda Neta de Brasil - Ratio del PIB (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
