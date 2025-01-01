El Consejo Monetario Nacional (CMN) es el órgano supremo del Sistema Financiero Nacional de Brasil, y se encarga del desarrollo de la política monetaria y crediticia para afianzar la moneda nacional. También es el responsable del desarrollo económico y social de Brasil.

El Consejo Monetario Nacional se reúne mensualmente para regular el Sistema Financiero Nacional. Esto significa que todas las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones publicadas por el CMN. A través del CMN, se determinan los objetivos de inflación brasileños y se consolidan las políticas monetarias y crediticias, para preservar la estabilidad de la divisa brasileña, entre otras responsabilidades.

El Banco Central de Brasil es la entidad que pone en práctica la mayoría de las pautas definidas por el CMN, cuyas principales funciones son la supervisión y regulación de las actividades bancarias para garantizar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones establecidas.

El Consejo Monetario Nacional define todas las normas que deben seguir los agentes que operan en el mercado financiero. Jerárquicamente, el CMN está por encima del Banco Central, la Comisión de Valores y otras instituciones financieras.

Dado que las decisiones tomadas por el Consejo Monetario Nacional afectan a toda la economía brasileña, los inversores deben ser conscientes del resultado final de las reuniones del CMN que puedan influir directamente en las negociaciones que involucran al real brasileño.