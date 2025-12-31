La Tasa a Largo Plazo (TLP), anteriormente llamada Tasa de Interés a Largo Plazo (TJLP), entró en vigencia el 1 de enero de 2018. Es la principal tasa de financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La TLP actual se define cada tres meses, dependiendo del objetivo de inflación para el año.

El gobierno puede ofrecer tasas de interés más bajas para estimular ciertos negocios y sectores. Pero para que eso suceda, es necesario cumplir las condiciones dictadas por el presupuesto público, es decir, la antigua TJLP necesitaba la aprobación del Congreso. Debido a este problema político y para verse libre de intromisiones gubernamentales, el BNDES reformuló la tasa, que se irá haciendo gradualmente igual a la tasa de interés del mercado hasta 2023. De esta forma, será una tasa de interés que cumpla los estándares del mercado.

Aunque sea una tasa de interés, la TLP tiene algunas ventajas para los inversores y para aquellos que obtienen financiación del BNDES. La tasa de interés real se fija desde el principio hasta el final de la financiación, lo cual causa menor inestabilidad en los costes de financiación y la seguridad de los acreedores, ofreciendo una mayor certeza sobre la tasa real futura. Como es fija, hay menos desconfianza de la TLP y sirve como apoyo para el sistema de objetivos. Incluso si la TLP está influida por la variación del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y esto puede interferir con el valor de la financiación, se minimizan las correcciones en los precios de venta de los productos y servicios, ajustándose a la realidad del mercado.

Debido a que se trata de una tasa de interés para la financiación del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), un aumento de la TLP es negativo para la economía y puede debilitar el real brasileño.

Gráfico de los últimos valores: