Las operaciones de préstamo se refieren a los préstamos de capital o financiación de compras de clientes por parte de instituciones financieras. Las operaciones de crédito tienen tasas de interés y tarifas que se usan según el tipo de crédito. Las instituciones financieras ofrecen dichos créditos a los clientes según sus propias reglas. Las principales operaciones de crédito son préstamos a individuos, préstamos corporativos, sobregiros, préstamos de nómina, préstamos diversos, tarjetas de crédito revolvente y otros créditos.
El Sistema Financiero Nacional (SFN) está compuesto por un conjunto de entidades e instituciones que realizan la intermediación financiera, es decir, que ejercen como intermediarios entre prestamistas y prestatarios de dinero. Precisamente a través de este conjunto de entidades e instituciones, la sociedad civil, las empresas privadas y el gobierno hacen circular la mayor parte de sus activos, pagan sus deudas y realizan sus inversiones.
La composición del Sistema Financiero Nacional (SFN) es la siguiente:
- Organismos normativos: CMN - Consejo Monetario Nacional, CNSP - Consejo Nacional de Seguros Privados, CNPC - Consejo Nacional de Pensiones Complementarias.
- Supervisores: BCB - Banco Central de Brasil, CVM - Comisión de Bolsa y Valores, Susep - Superintendencia de Seguros Privados, Previc - Superintendencia Nacional de Pensiones Complementarias.
- Operadores: bancos, administradores de consorcios, bolsa de valores, cooperativas de crédito, brókeres y distribuidores, mercados de productos básicos y futuros, entidades de pago, compañías de seguros y reaseguradoras, fondos de pensiones, entidades privadas de pensiones y compañías de capitalización.
El SFN es gestionado por el Consejo Monetario Nacional (CMN), responsable de la política económica de Brasil, es decir, responsable de la coordinación macroeconómica del país.
El Banco Central de Brasil (BCB) dispone de la autoridad para garantizar el cumplimiento de las normas del CMN, monitorizando y supervisando el sistema financiero y ejecutando políticas monetarias, cambiarias y crediticias. El BCB publica informes mensuales acerca de estadísticas monetarias y crediticias, incluyendo el movimiento del mercado nacional y las operaciones de crédito.
Los préstamos y el gasto se relacionan estrechamente con la confianza del consumidor. Un valor de este índice por encima del esperado puede considerarse positivo/alto para el real brasileño.
