MathBitwiseShiftR

배열 요소에 대한 비트별 SHR(비트별 오른쪽 이동) 작업의 결과를 계산합니다.

결과가 새 배열로 출력되는 버전:

bool  MathBitwiseShiftR(
   const int&  array[],    // 값의 배열
   const int   n,          // 값 이동
   int&        result[]    // 결과 배열
   )

결과가 원래 배열로 출력되는 버전:

bool  MathBitwiseShiftR(
   int&        array[],    // 값의 배열
   const int   n           // 값 이동
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열.

n

[in] 이동할 비트 수.

array[]

[out] 출력 값의 배열.

result[]

[out] 출력 값의 배열.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.