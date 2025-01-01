ドキュメントセクション
MathBitwiseShiftR 

MathBitwiseShiftR

配列要素のビット単位SHR（ビットシフト右）演算の結果を計算します。

新しい配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathBitwiseShiftR(
  const int&  array[],    // 値の配列
  const int  n,          // シフト値
  int&        result[]   // 結果の配列
  )

元の配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathBitwiseShiftR(
  int&        array[],    // 値の配列
  const int  n           // シフト値
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列

n

[in]シフトするビット数

array[]

[out] 出力値の配列

result[]

[out] 出力値の配列

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。