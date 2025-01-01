DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathBitwiseShiftR 

MathBitwiseShiftR

Calcola il risultato dell'operazione di bit SHR (spostamento bit a destra) per elementi dell'array.

Versione con output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathBitwiseShiftR(
   const int&  array[],    // array di valori
   const int   n,          // valore di slittamento
   int&        result[]    // array dei risultati
  );

Versione con output dei risultati nell'array originale:

bool  MathBitwiseShiftR(
   int&        array[],    // array di valori
   const int   n           // valore di slittamento
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori.

n

[in] Il numero di bit da spostare.

array[]

[out] Array di valori di output.

result[]

[out] Array di valori di output.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.