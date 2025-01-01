DocumentaciónSecciones
Shift

Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas de todos los controles del contenedor.

virtual bool  Shift(
   const int  dx,     // delta x
   const int  dy      // delta y
   )

Parámetros

dx

[in]  Delta X.

dy

[in]  Delta Y.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

