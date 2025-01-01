Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerShift DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Shift Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas de todos los controles del contenedor. virtual bool Shift( const int dx, // delta x const int dy // delta y ) Parámetros dx [in] Delta X. dy [in] Delta Y. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Move Id