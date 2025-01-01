Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientBorderType CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound BorderType Establece el tipo de borde del control. bool BorderType( const ENUM_BORDER_TYPE type // tipo de borde ) Parámetros type [in] Tipo de borde del control. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. ColorBorder VScrolled