Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientBorderType 

BorderType

Establece el tipo de borde del control.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // tipo de borde
   )

Parámetros

type

[in]  Tipo de borde del control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.